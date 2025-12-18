Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών στο Ρέθυμνο – Πέταξαν συμβολικά άχυρα και άφησαν φέρετρα έξω από γραφεία

Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην πόλη το Ρεθύμνου το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12).

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έκαναν στάση έξω από το γραφείο του υπουργού πολιτικής προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη όπου πέταξαν άχυρα και χώματα. Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν μαζί τους ένα φέρετρο το οποίο εναπόθεσαν συμβολικά έξω από το γραφείο του υπουργού θέλοντας έτσι «να συμβολίσουν το θάνατο του αγροτικού τομέα», όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια οι αγροτοκτηνοτρόφοι έκαναν στάση και στο γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη όπου επίσης πέταξαν άχυρα και άφησαν στην είσοδο του γραφείου του ένα φέρετρο. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στη «βάση» τους, το δασαρχείο.

«Δε θα σταματήσουμε μεχρι να δικαιωθούμε. Αυτό που έγινε χθες που πήρε λεφτά ο ΕΛΓΑ ειναι ξεφτίλισμα, έχουν χάσει την μπάλα… Πανε με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση του αγροτικού τομέα. Η ραχοκοκοκαλια της χωρας ειναι ο αγροτικός τομέας, δε θελουμε να φυγουμε από το τόπο μας και τα παιδιά μας να πάνε μετανάστες», είπε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Γ. Βενιεράκης.

Με πληροφορίες από goodnet.gr

