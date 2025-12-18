Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών στο Ρέθυμνο – Πέταξαν συμβολικά άχυρα και άφησαν φέρετρα έξω από γραφεία

«Θέλουν να θάψουν τον αγροτικό τομέα»

Newsbomb

Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών στο Ρέθυμνο – Πέταξαν συμβολικά άχυρα και άφησαν φέρετρα έξω από γραφεία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην πόλη το Ρεθύμνου το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12).

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έκαναν στάση έξω από το γραφείο του υπουργού πολιτικής προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη όπου πέταξαν άχυρα και χώματα. Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν μαζί τους ένα φέρετρο το οποίο εναπόθεσαν συμβολικά έξω από το γραφείο του υπουργού θέλοντας έτσι «να συμβολίσουν το θάνατο του αγροτικού τομέα», όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια οι αγροτοκτηνοτρόφοι έκαναν στάση και στο γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη όπου επίσης πέταξαν άχυρα και άφησαν στην είσοδο του γραφείου του ένα φέρετρο. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στη «βάση» τους, το δασαρχείο.

agrotes-feretro.jpg

«Δε θα σταματήσουμε μεχρι να δικαιωθούμε. Αυτό που έγινε χθες που πήρε λεφτά ο ΕΛΓΑ ειναι ξεφτίλισμα, έχουν χάσει την μπάλα… Πανε με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση του αγροτικού τομέα. Η ραχοκοκοκαλια της χωρας ειναι ο αγροτικός τομέας, δε θελουμε να φυγουμε από το τόπο μας και τα παιδιά μας να πάνε μετανάστες», είπε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Γ. Βενιεράκης.

Με πληροφορίες από goodnet.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:41LIFESTYLE

Πρωινές εκπομπές σε «πόλεμο» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εργάτης έπεσε από στέγη κτιρίου

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Τα τρία «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Πού «κολλάει» η συμφωνία για ειρήνη

15:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα» λέει η γυναίκα που «πιάστηκε» από Kiss Cam στους Coldplay

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα και ο δρόμος για τα προημιτελικά

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 58χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και τις εκμεταλλεύονταν σε οίκους ανοχής

15:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε τους δύο κατηγορούμενους - «Σαν να του την είχαν στημένη»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ανατριχιαστικό βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΠΕ σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Οσβάλντο Νέτο: Άγριος τσακωμός του ποδοσφαιριστή έξω από μπαρ της Ταϊλάνδης - Έφυγε χωρίς να πληρώσει

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βέμπερ για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Μία σπουδαία ιστορία για την Ελλάδα»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών στο Ρέθυμνο – Πέταξαν συμβολικά άχυρα και άφησαν φέρετρα έξω από γραφεία

14:31ΕΛΛΑΔΑ

NESCAFÉ®: Δράσεις με ουσία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

14:27ΦΑΡΜΑΚΟ

Συμμετοχή ασθενών στα φάρμακα 1 δισ. και χρηματοδοτικό κενό 1,5 δισ. ευρώ το 2028 - Η μελέτη της Deloitte και ο στόχος της εξισορρόπησης

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μονόδρομος η κλιμάκωση - Ώρα αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

14:24ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Τιμωρία έδρας για όσα έγιναν με Παναθηναϊκό - Σε ποιο ματς θα την εκτίσει

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μονόδρομος η κλιμάκωση - Ώρα αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και συνέντευξη Κουφοντίνα - Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα και ο δρόμος για τα προημιτελικά

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

15:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα» λέει η γυναίκα που «πιάστηκε» από Kiss Cam στους Coldplay

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ανατριχιαστικό βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ