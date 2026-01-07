Κρήτη: Δύο αδέλφια και ο ανιψιός έβγαλαν τα μαχαίρια για να λύσουν τις οικογενειακές τους διαφορές

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, τρεις άνδρες που εμπλέκονται σε σοβαρό επεισόδιο. Πρόκειται για δύο αδέλφια και τον γιο του ενός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από μια βίαιη οικογενειακή συμπλοκή σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

