Κρήτη: Δύο αδέλφια και ο ανιψιός έβγαλαν τα μαχαίρια για να λύσουν τις οικογενειακές τους διαφορές
Δικαστική συνέχεια για την οικογενειακή συμπλοκή στο Ηράκλειο
Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, τρεις άνδρες που εμπλέκονται σε σοβαρό επεισόδιο. Πρόκειται για δύο αδέλφια και τον γιο του ενός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από μια βίαιη οικογενειακή συμπλοκή σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.
