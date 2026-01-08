Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τεταρτη (7/1) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η συνεδρίαση κινήθηκε με φόντο τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και την ανησυχία των επενδυτών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 466 μονάδων (-0,94%), στις 48.996,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 37,10 μονάδων (+0,16%), στις 23.584,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,89 μονάδων (-0,34%), στις 6.920,93 μονάδες.