Ντους το βράδυ ή το πρωί - Πότε είναι καλύτερα;
Η ερώτηση που διχάζει
Είτε λόγω συνήθειας, είτε λόγω χρόνου ή υποχρεώσεων, ή ακόμα και προτιμήσεων, κάποιοι επιλέγουν να κάνουν ντους το πρωί και άλλοι το βράδυ. Ποιο είναι ιδανικό; Εξαρτάται. Και τα δύο έχουν τα υπέρ και τα κατά.
Αν κάνετε ντους το πρωί, ξυπνάτε πιο γρήγορα. Ειδικά με δροσερό νερό μπορείτε να αυξήσετε την προσοχή και τη συγκέντρωσή σας, γιατί η χαμηλή θερμοκρασία απελευθερώνει αδρεναλίνη.
Ακόμα κι αν ιδρώνετε πολύ τη νύχτα ή έχετε λιπαρά μαλλιά, είναι προτιμότερο επίσης να κάνετε ντους το πρωί.
Με ένα βραδινό ντους, μπορείτε να απελευθερωθείτε από τη βρωμιά της ημέρας. Επιπλέον, το ντους το βράδυ χαλαρώνει το σώμα σας και θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα.
Ειδικά για άτομα με ευαίσθητο δέρμα, καλό είναι να κάνουν ντους το βράδυ αντί για το πρωί. Αυτό υποτίθεται ότι προάγει την αναγέννηση του προστατευτικού όξινου μανδύα του δέρματος.
Έτσι, το ντους τόσο το βράδυ όσο και το πρωί μπορεί να είναι χρήσιμο. Είναι δική σας απόφαση τι είναι πιο σημαντικό για εσάς και τι ταιριάζει καλύτερα στην καθημερινότητά σας.
Ανεξάρτητα από το αν κάνετε ντους το βράδυ ή το πρωί, μπορείτε να το κάνετε όσο το δυνατόν πιο οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον και να αποφύγετε κοινά λάθη:
- Σύντομα και χλιαρά ή κρύα ντους: Προσέξτε να μην κάνετε ντους πολύ συχνά και όχι για πολύ. Από μόνο του, αρκεί επίσης για την προσωπική σας υγιεινή να κάνετε ντους δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Πάνω απ 'όλα, όμως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι γενικά κάνετε μόνο ένα σύντομο ντους και διατηρείτε τη θερμοκρασία χαμηλή. Με αυτόν τον τρόπο, εξουδετερώνετε την άσκοπα υψηλή κατανάλωση ενέργειας και νερού.
- Σαπούνι μόνο τα πιο σημαντικά μέρη του σώματος: Είτε το βράδυ είτε το πρωί, δεν χρειάζεται να σαπουνίζετε ολόκληρο το σώμα σας όταν κάνετε ντους. Αρκεί να σαπουνίζετε τις περιοχές από τις οποίες αναδύονται λίπη και οσμές. Τα στρώματα του δέρματος στα χέρια και τα πόδια ειδικότερα μπορούν να στεγνώσουν γρήγορα. Τα προστατεύετε ρίχνοντας με καθαρό νερό. Προσοχή όμως: Δεν πρέπει να ξεχνάτε τα πόδια σας όταν σαπουνίζετε, καθώς παράγουν πολύ ιδρώτα.
- Αποφύγετε να λούζετε τα μαλλιά σας κάθε μέρα: Είναι καλύτερο να λούζετε τα μαλλιά σας μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα ή κάθε δεύτερη μέρα το πολύ. Διαφορετικά, το τριχωτό της κεφαλής θα στεγνώσει. Επιπλέον, εξοικονομείτε πολύ νερό και ενέργεια με λιγότερα λουσίματα μαλλιών.
- Χρησιμοποιήστε φυσικά καλλυντικά προϊόντα για ντους: Τα συμβατικά σαμπουάν και αφρόλουτρα περιέχουν συχνά αμφισβητήσιμα συστατικά. Αυτά είναι επιβλαβή τόσο για την υγεία σας όσο και για το περιβάλλον. Επομένως, αξίζει τον κόπο να βασίζεστε σε πιστοποιημένα φυσικά καλλυντικά που είναι απαλλαγμένα από μικροπλαστικά και άλλες συνθετικές ουσίες.
- Ντους με χαμηλή πίεση νερού: Εάν προσέχετε τη χαμηλή πίεση του νερού όταν κάνετε ντους, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολύ (ζεστό) νερό. Μπορείτε είτε να μειώσετε την πίεση χειροκίνητα είτε να αποφασίσετε να επενδύσετε σε μια κεφαλή ντους εξοικονόμησης ενέργειας.