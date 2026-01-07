Ντους το βράδυ ή το πρωί - Πότε είναι καλύτερα;

Είτε λόγω συνήθειας, είτε λόγω χρόνου ή υποχρεώσεων, ή ακόμα και προτιμήσεων, κάποιοι επιλέγουν να κάνουν ντους το πρωί και άλλοι το βράδυ. Ποιο είναι ιδανικό; Εξαρτάται. Και τα δύο έχουν τα υπέρ και τα κατά.

Αν κάνετε ντους το πρωί, ξυπνάτε πιο γρήγορα. Ειδικά με δροσερό νερό μπορείτε να αυξήσετε την προσοχή και τη συγκέντρωσή σας, γιατί η χαμηλή θερμοκρασία απελευθερώνει αδρεναλίνη.

Ακόμα κι αν ιδρώνετε πολύ τη νύχτα ή έχετε λιπαρά μαλλιά, είναι προτιμότερο επίσης να κάνετε ντους το πρωί.

Με ένα βραδινό ντους, μπορείτε να απελευθερωθείτε από τη βρωμιά της ημέρας. Επιπλέον, το ντους το βράδυ χαλαρώνει το σώμα σας και θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα.

Ειδικά για άτομα με ευαίσθητο δέρμα, καλό είναι να κάνουν ντους το βράδυ αντί για το πρωί. Αυτό υποτίθεται ότι προάγει την αναγέννηση του προστατευτικού όξινου μανδύα του δέρματος.

Έτσι, το ντους τόσο το βράδυ όσο και το πρωί μπορεί να είναι χρήσιμο. Είναι δική σας απόφαση τι είναι πιο σημαντικό για εσάς και τι ταιριάζει καλύτερα στην καθημερινότητά σας.

Ανεξάρτητα από το αν κάνετε ντους το βράδυ ή το πρωί, μπορείτε να το κάνετε όσο το δυνατόν πιο οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον και να αποφύγετε κοινά λάθη: