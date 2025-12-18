Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση 48χρονος που κατηγορείται στη Γερμανία για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ

Ο 48χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δεν συναινεί στην έκδοσή του στη Γερμανία

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση 48χρονος που κατηγορείται στη Γερμανία για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ
Υπό κράτηση παραμένει ο 48χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με ευρωπαϊκό ένταλμα των Αρχών της Γερμανίας, κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ.

Την έκδοσή του ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Βερολίνου, ενώ τα γερμανικά διωκτικά έγγραφα αποδίδουν στον 48χρονο ότι είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα, με έδρα την γερμανική πρωτεύουσα, που πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο της επιχείρησης ήταν η εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων.

Ο Έλληνας εκζητούμενος οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος δεν συναίνεσε στην έκδοση και επικαλέστηκε προβλήματα υγείας, ενώ αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη φοροδιαφυγή τελέστηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα.

Για την έκδοσή του ή μη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, σε δημόσια συνεδρίαση.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

