Φον ντερ Λάιεν: «Απόλυτη προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου», λέει η πρόεδρος της Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Η επανένωση της Κύπρου παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνδέοντας τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού με ευρύτερες ευρωπαϊκές αρχές που ισχύουν «εξίσου και για τη Γροιλανδία», κατά την ομιλία της στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την επιτυχία της διαδικασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 θα μπορούσε να φέρει «ανανεωμένη δυναμική προς μια επανενωμένη Κύπρο». Υπενθύμισε την απόφασή της να διορίσει τον πρώην Επίτροπο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει το ζήτημα αυτό στις Βρυξέλλες.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης αναμένει να εκπληρωθεί», είπε.

Σημείωσε επίσης ότι λίγα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοούν τόσο καθαρά τι σημαίνει να ζεις με τις συνέπειες της διαίρεσης – και ταυτόχρονα να αρνείσαι να αφήσεις τη διαίρεση να καθορίσει το μέλλον.

«Γι’ αυτό είναι τόσο εύστοχο που η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ αυτήν τη στιγμή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν είναι τέλεια, αλλά αποτελεί μια υπόσχεση: ότι η συνεργασία είναι ισχυρότερη από την αντιπαράθεση και ότι το δίκαιο είναι ισχυρότερο από τη βία.

«Αρχές που ισχύουν όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αλλά εξίσου και για τη Γροιλανδία», είπε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος προσδίδει στην Προεδρία της ένα μοναδικό ηθικό κύρος.

«Ως χώρα στο σταυροδρόμι ηπείρων, πολιτισμών και κρίσεων, η Κύπρος κατανοεί τη στρατηγική σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά μας, την επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια σε έναν αβέβαιο κόσμο και τη διαχρονική αξία του διεθνούς δικαίου».

«Ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία και αντλώντας δύναμη «από την ιστορία μας καθώς διαμορφώνουμε το μέλλον». Αναφερόμενη στη Λευκωσία ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σημείωσε ότι καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του αύριο «στη σκιά βυζαντινών εκκλησιών».

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επανέλαβε το κάλεσμά του για μια Ευρώπη «ενωμένη στον σκοπό και θεμελιωμένη στην αλληλεγγύη», υπογραμμίζοντας τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή τους στο λιμάνι της Λάρνακας, επισημαίνοντας τον ρόλο της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς και το θάρρος των Κυπρίων πυροσβεστών.

«Με τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης, η Κύπρος θα διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια. Το βλέπουμε αυτό μέσα από την εμπειρία σας ως κράτος-μέλος πρώτης γραμμής. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα στην κεντρική προτεραιότητα της Προεδρίας σας – να οικοδομήσετε μια πιο ασφαλή και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη», είπε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια της Ευρώπης ξεκινά από την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, καθώς και για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

«Η χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θα συνεχίσουμε να προωθούμε την πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας προς την Ευρωπαϊκή μας Ένωση – γιατί μια ελεύθερη και ευημερούσα Ουκρανία και μια ενωμένη και ευημερούσα Μολδαβία ανήκουν στην ΕΕ», είπε.

«Μείωση της περιττής γραφειοκρατίας»

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μια πιο ανταγωνιστική Ένωση, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με την ανεξαρτησία. Αυτό, όπως είπε, απαιτεί τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την άρση των εμποδίων μεταξύ των οικονομιών και την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να απελευθερωθεί χρηματοδότηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επικαλέστηκε τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, τον Κύπριο ιδρυτή της Στωικής φιλοσοφίας, περιγράφοντας μια φιλοσοφία που εδράζεται στη σοφία, τη δικαιοσύνη και το θάρρος. «Ο Στωικισμός μας διδάσκει να μην φοβόμαστε τις προκλήσεις, αλλά να τις αντιμετωπίζουμε με διαύγεια και αποφασιστικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι που έχει κάνει η Κύπρος σε όλη την Ιστορία της — και αυτό είναι που πρέπει τώρα να κάνει η Ευρώπη συλλογικά.

Συνεχάρη την Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου και έκλεισε με τα λόγια: «Ζήτω η Ευρώπη».

