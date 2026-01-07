Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

Ένα απρόσμενο και χαριτωμένο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σε δρόμο της Φλώρινας, όταν ένα μικρό αρκουδάκι εντοπίστηκε να περιπλανιέται ολομόναχο.

Σε βίντεο που έφερε στο φως η «Εφημερίδα Πολίτης της Φλώρινας», το νεαρό ζώο φαίνεται να διασχίζει με προσοχή τον δρόμο και λίγο αργότερα να σταματά στην άκρη, όπου βρίσκει και τρώει γαριδάκια που είχαν αφήσει πίσω τους επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, δεν πρόκειται για την πρώτη του εμφάνιση, καθώς το αρκουδάκι είχε κάνει ξανά αισθητή την παρουσία του την Πρωτοχρονιά.