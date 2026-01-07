Οι προβλέψεις των «Simpsons» για το 2026 - Τα επεισόδια που «έδειξαν» το μέλλον

Αναζωπυρώθηκε με τη νέα χρονιά το ενδιαφέρον για τις «προβλέψεις» των Simpsons 

Οι προβλέψεις των «Simpsons» για το 2026 - Τα επεισόδια που «έδειξαν» το μέλλον
Με τη σειρά να διαθέτει απίστευτες 37 σεζόν, με περίπου 800 επεισόδια, οι Simpsons έχουν προβλέψει - κατά τους φανατικούς - με ακρίβεια δεκάδες πράγματα.

Τώρα με την έλευση του 2026, οι θαυμαστές έβαλαν για άλλη μια φορά στο μικροσκόπιο μερικά εμβληματικά επεισόδια που θα μπορούσαν να προβλέπουν τάσεις και γεγονότα της φετινής χρονιάς.

Μόλις πέρυσι, οι θεατές πίστωσαν την εκπομπή την πρόβλεψη της πτώσης των διαβόητων κούκλων Labubu.

Τι όμως έρχεται το 2026

Η «γρίπη της Οσάκα»

Οι θαυμαστές είναι πεπεισμένοι Οι Simpsons έχουν προβλέψει το τρέχον ξέσπασμα της παραλλαγής της γρίπης H3N2, από τον υποκλάδο K - τον οποίο νέα στοιχεία που κυκλοφόρησαν από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επιβεβαίωσαν ότι η πλειονότητα των ασθενειών στις ΗΠΑ έχει συνδεθεί με αυτήν την εποχή γρίπης.

Το επεισόδιο Marge in Chains, προβλήθηκε το 1993 και παρουσίαζε την πανδημία της «γρίπης της Οσάκα» στο Σπρίνγκφιλντ.

Ενώ πολλοί έχουν ήδη πιστώσει το επεισόδιο στην πρόβλεψη της πανδημίας του κορωνοϊού, ορισμένοι πιστεύουν ότι δείχνει συγκεκριμένα προς αυτό το συγκεκριμένο ξέσπασμα - το οποίο σύμφωνα με την έκθεση του CDC, έχει δει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους να αρρωσταίνουν - 5.000 από τους οποίους έχουν πεθάνει και άλλοι 120.000 νοσηλεύονται.

«Έξυπνα σπίτια»

Στο 12ο μέρος του «Treehouse of Horror» των Simpsons - που έκανε πρεμιέρα το 2001 - ο Homer αναβαθμίζει το σπίτι της οικογένειας για να είναι πιο φουτουριστικό, αλλά σύντομα αποκτά εμμονή με τη Marge και προσπαθεί να σκοτώσει τον άντρα της αφού ένας τσιγγάνος τον καταριέται.

Στην πραγματική ζωή, η άνοδος της οικιακής τεχνολογίας είναι αναμφισβήτητη: Περισσότερα από 8 στα 10 νοικοκυριά των ΗΠΑ έχουν πλέον έξυπνες συσκευές ενσωματωμένες στην καθημερινή τους ζωή, από ψυγεία και κουδούνια μέχρι ηλεκτρικές σκούπες ρομπότ.

Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος

Σε μια μικρού μήκους ταινία του 1987, ο Homer Simpson είναι πεπεισμένος ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ξεκινήσει και αναγκάζει την οικογένειά του να καταφύγει σε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο.

Επίσης, στο επεισόδιο "Lisa's Wedding" (Σεζόν 6, Επεισόδιο 19), που προβλήθηκε το 1995, αναφέρεται σε μελλοντικό διάλογο ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο θα είχε συμβεί άλλη μια παγκόσμια σύγκρουση. Αν και αυτά τα αποσπάσματα αποτελούν μέρος της σάτιρας της σειράς, ορισμένοι θαυμαστές τα ερμηνεύουν ως «προειδοποιήσεις» που αξίζει να έχετε κατά νου.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ανθρώπινους ρόλους

Μια πρόβλεψη από την 23η σεζόν, επεισόδιο 17 - «Them, Robot», που προβλήθηκε το 2012.

Ο Mr Burn's απολύει την πλειονότητα των εργαζομένων του και τους αντικαθιστά με ρομπότ που καταλήγουν να πάνε άσχημα και να στραφούν στο Springfield.

Μια ανάλυση που επικαλείται η New York Post αναφέρει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός θα μπορούσαν να εξαλείψουν περίπου 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη δεκαετία και να επηρεάσουν τόσο τις ειδικευμένες όσο και τις ανειδίκευτες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, μια έκθεση από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ διαπίστωσε ότι οι θέσεις εργασίας σε τομείς που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν μειωθεί κατά 13% μεταξύ 2022 και 2025 για νέους ενήλικες μεταξύ 22 και 25 ετών.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Στο επεισόδιο "The Cartridge Family" (Σεζόν 9, Επεισόδιο 5), που προβλήθηκε το 1997, εμφανίζεται μια διαφημιστική αφίσα με τη φράση "Παγκόσμιος τελικός μεταξύ Μεξικού και Πορτογαλίας: μονομαχία για τον ορισμό της "μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο"".

Με τη νέα μορφή των 48 ομάδων που θα κάνει το ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και τους ομίλους να έχουν ήδη κληρωθεί, θα ήταν δυνατό για το Μεξικό και την Πορτογαλία να βρεθούν απέναντι στον τελικό μόνο εάν και οι δύο προκριθούν σε αυτό το στάδιο. Αυτή η λεπτομέρεια έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους οπαδούς, ειδικά όταν ο τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς αποτόλμησε επίσης αυτή τη ριψοκίνδυνη πρόβλεψη.

Σε συνέντευξή του σε ένα κανάλι κοινωνικής δικτύωσης, ο αθλητής εξέπληξε δηλώνοντας ότι οι φιναλίστ θα είναι η Πορτογαλία και το Μεξικό, αλλά η ευρωπαϊκή χώρα θα θριαμβεύσει.

Αν και είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν οι «προφητικές προθέσεις» ενός τηλεοπτικού προγράμματος, η γοητεία που εξακολουθεί να προκαλεί είναι αναμφισβήτητη.

