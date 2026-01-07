Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 54χρονη που έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και προκάλεσε ζημιές σε οχήματα

Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα η 54χρονη, που έβαλε φωτιά, την Κυριακή (04/01), σε διαμέρισμα και προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το patris.gr, η γυναίκα είδε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα διαμερίσματος φιλικού της προσώπου και με έναν αναπτήρα έβαλε φωτιά στην κουρτίνα.

Ο ένοικος του διαμερίσματος έλειπε και είχε αφήσει για λίγο την πόρτα ανοιχτή για να μπαινοβγαίνει η γάτα του. Ευτυχώς η φωτιά έσβησε μόνη της, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σπίτι.

Στη συνέχεια, η 54χρονη προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα.

Μάλιστα, η ίδια γυναίκα με καταγωγή από τον Βόλο, είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Πιο συγκεκριμένα, πριν από τρεις περίπου μήνες είχε προκαλέσει και πάλι φθορές σε σταθμευμένα οχήματα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου.

