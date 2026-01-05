Ηράκλειο: 58χρονη έβαλε φωτιά στο σπίτι της και βανδάλισε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Σκηνές χάους σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 04 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ξηροποτάμου στο Ηράκλειο, όταν μια 58χρονη γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα που ενοικίαζε και στη συνέχεια βανδάλισε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του διαμερίσματος, προκαλώντας ζημιές σε κουρτίνες και έπιπλα, μεταξύ των οποίων και ένας καναπές. Την κατάσταση αντιλήφθηκε περίοικος, ο οποίος επενέβη άμεσα και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της και χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί. Η 58χρονη, εμφανώς σε κατάσταση έντονης ψυχικής φόρτισης, βγήκε στον δρόμο και προκάλεσε φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ιδιοκτησίας ενός 55χρονου και ενός 24χρονου, προκαλώντας νέες υλικές ζημιές και αναστάτωση στη γειτονιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τη γυναίκα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 58χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

