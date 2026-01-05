Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στη Λάρισα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ένα σταθμευμένο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες - υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες - σε συνοικία της Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής, επιχειρώντας την κατάσβεση του, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για άτομα εντός ή πλησίον του αυτοκινήτου, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

