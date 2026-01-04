Στις φλόγες «τυλίχθηκε» κατάστημα περιποίησης νυχιών στη Νέα Σμύρνη
Ολοσχερής καταστροφή καταστήματος από φωτιά στη Νέα Σμύρνη
Φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, λίγο μετά τις 03:00, προκάλεσε την πλήρη καταστροφή καταστήματος στη Νέα Σμύρνη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πρόκειται για επιχείρηση περιποίησης νυχιών που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Κύπρου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.
