Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας από έκρηξη σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί (5/1) σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, μετά από έκρηξη σε σπίτι στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, οι αρχές δέχθηκαν κλήση για το περιστατικό, αναφέροντας μάλιστα πως υπάρχει ένα άτομο εντός του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, εντοπίζοντας έναν νεαρό άνδρα, ηλικίας περίπου 30 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που διερευνά τις συνθήκες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου.