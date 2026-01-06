«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

Το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Kaylah Hodgins βασίζεται σε χρονολογικούς πίνακες που περιλαμβάνονται σε Βίβλο του 1818, η οποία περιέχει την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, καθώς και τα Απόκρυφα κείμενα.

Σύμφωνα με τους πίνακες αυτούς, η Δημιουργία του κόσμου τοποθετείται στο 4004 π.Χ. Η καταγραφή αναφέρει 3.974 χρόνια από τον Αδάμ έως τη γέννηση του Ιησού Χριστού και επιπλέον 1.815 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού έως το έτος έκδοσης της Βίβλου. Το σύνολο των ετών ανέρχεται στα 5.789 χρόνια από τη Δημιουργία έως τις αρχές του 19ου αιώνα.

