Λαϊκές αγορές: Λύση μέσω συνεννόησης, λέει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως για το θέμα των λαϊκών αγορών βρέθηκε λύση μέσω συζήτησης και συνεργασίας, χωρίς εντάσεις. Έγινε διάλογος με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών, συναντήθηκαν με τον αρμόδιο υπουργό και έτσι ανεστάλη η απεργία που είχε ανακοινωθεί.

Η λύση, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, θα αποτυπωθεί σε νόμο και στόχος της είναι να βελτιωθεί η λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών. Παράλληλα, κάνουν σύγκριση με τους αγρότες στα μπλόκα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκείνοι ακολουθούν πιο σκληρή στάση.

