Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου στη Μιχαλακοπούλου - Χρειάστηκε απεγκλωβισμός του οδηγού
Από το τροχαίο δεν σημειώθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές
Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο κέντρο της Αθήνας.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο και να ανατραπεί.
Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί από το όχημα, ενώ από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές μόνο υλικές ζημιές.
