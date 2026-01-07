Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου στη Μιχαλακοπούλου - Χρειάστηκε απεγκλωβισμός του οδηγού

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο κέντρο της Αθήνας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο και να ανατραπεί.

Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί από το όχημα, ενώ από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές μόνο υλικές ζημιές.

