Πατρινό Καρναβάλι: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 έκτακτα περιστατικά το πρώτο διήμερο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, εκεί όπου «χτυπά» η καρδιά του Καρναβαλιού, με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή και το Σάββατο (20 και 21 Φεβρουαρίου) αντιμετωπίστηκαν είτε επί του πεδίου, είτε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών περισσότερα από 223 έκτακτα περιστατικά.

Μέθη, αλλά και λοιπά αιτία όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αιτία των περιστατικών αυτών.

Παράλληλα, κινητές ομάδες εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της πόλης που η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από πεζούς.