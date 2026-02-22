Θλίψη στο NFL: Νεκρός ο παίκτης των Vikings, Ρόντεϊλ Μουρ, σε ηλικία 25 ετών

Στο πένθος «βυθίστηκε» ο κόσμος του NFL, καθώς ο wide receiver των Minnesota Vikings, Ρόντεϊλ Μουρ, πέθανε σε ηλικία 25 ετών.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Floyd της Ιντιάνα επιβεβαίωσε ότι οι συνθήκες θανάτου του νεαρού ερευνώνται και πως έχει προγραμματιστεί νεκροψία για το απόγευμα της Κυριακής (22/02).

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του New Albany, Τοντ Μπέιλι, ανέφερε ότι ο Μουρ «άφησε» την τελευταία του πνοή από δικό του πυροβολισμό και πως η σορός του εντοπίστηκε το Σάββατο σε γκαράζ στο New Albany της Ιντιάνα, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ο Μουρ φοίτησε στο Purdue University πριν επιλεχθεί στον δεύτερο γύρο του Ντραφτ του 2021 από τους Arizona Cardinals.

Αγωνίστηκε για 3 χρόνια στους Cardinals πριν υποστεί πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο. Το 2024, πήρε μεταγραφή στους Atlanta Falcons και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στη λίστα τραυματιών της ομάδας έπειτα τραυματισμό στο γόνατο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Στη συνέχεια, υπέγραψε με τους Vikings πριν από την σεζόν του 2025, αλλά υπέστη ρήξη χιαστού κατά τον πρώτο αγώνα προετοιμασίας της ομάδας και τοποθετήθηκε ξανά στην λίστα τραυματιών.

Ο προπονητής του, Κέβιν Ο’ Κόνελ, σε ένα συγκινητικό μήνυμα, τόνισε ότι «ήταν απόλαυση να προπονείς τον Ρόντεϊλ Μουρ. Ήταν ο απόλυτος ανταγωνιστής, που δεν υποχωρούσε από κανένα πρόκληση. Η συνέπεια και η αξία του ήταν αξεπέραστες. Ήταν ένας υπέροχος συμπαίκτης, που ανταποκρινόταν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Όλοι μας αγαπούσαμε τον Ρόντεϊλ, αγαπούσαμε το χαμόγελο και τη διάθεσή του, που πάντα ήθελε να ευχαριστήσει όσους είχε γύρω του. Στέλνουμε όλες τις σκέψεις και τις προσευχές μας σε εκείνον και την οικογένειά του, τον αγαπάμε πολύ».