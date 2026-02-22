Όλες οι φορές που οι ΗΠΑ έριξαν κατά λάθος πυρηνικά όπλα στον εαυτό τους

Τα πρώτα χρόνια, οι καταστροφές αποφεύχθηκαν κυρίως λόγω της κατασκευής των όπλων. Όπως εξηγεί η Rebecca Grant , οι βόμβες απαιτούσαν τη σύνδεση μιας κάψουλας πυρηνικού υλικού με το σώμα της βόμβας, κάτι που σπάνια γινόταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το 1957 , μια βόμβα έπεσε κατά λάθος από ένα Β-36 στο Νέο Μεξικό , δημιουργώντας έναν κρατήρα 7 μέτρων, αλλά ευτυχώς δεν εξεράγη.

