Όλες οι φορές που οι ΗΠΑ έριξαν κατά λάθος πυρηνικά όπλα στον εαυτό τους
Μας λένε ότι τα πυρηνικά όπλα μάς προστατεύουν, όμως η ιστορία αποκαλύπτει έναν σοκαριστικό αριθμό περιπτώσεων όπου οι ΗΠΑ παραλίγο να αυτοπυρποληθούν κατά λάθος
Τα πρώτα χρόνια, οι καταστροφές αποφεύχθηκαν κυρίως λόγω της κατασκευής των όπλων. Όπως εξηγεί η Rebecca Grant, οι βόμβες απαιτούσαν τη σύνδεση μιας κάψουλας πυρηνικού υλικού με το σώμα της βόμβας, κάτι που σπάνια γινόταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το 1957, μια βόμβα έπεσε κατά λάθος από ένα Β-36 στο Νέο Μεξικό, δημιουργώντας έναν κρατήρα 7 μέτρων, αλλά ευτυχώς δεν εξεράγη.
