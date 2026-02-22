Παναθηναϊκός: Το πάρτι των Κυπελλούχων μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού - «Δεν θα πας ΠουθεΝΑΝ»

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Το «τριφύλλι» σήκωσε το 22ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του με εμφατικό τρόπο. Στο παρκέ οι «πράσινοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης. Με εντυπωσιακή απόδοση και μπάσκετ υψηλού επιπέδου, έφτασαν δίκαια στην κορυφή, δείχνοντας αποφασιστικότητα και ποιότητα σε κάθε κατοχή.

Κομβικό ρόλο στη μεγάλη επιτυχία είχαν οι Νάιτζελ Χέις Ντέβις, Ρισόν Χολμς και Νίκος Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του τροπαίου.

Το… πάρτι στο γήπεδο τελείωσε νωρίς, όμως οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση εκτός παρκέ. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε ο Αμερικανός αρχισκόρερ των Κυπελλούχων, Κέντρικ Ναν, ο οποίος αποθεώθηκε από συμπαίκτες και φίλους της ομάδας στο κέντρο διασκέδασης όπου γιόρτασαν την επιτυχία.

Αγκαλιασμένοι, τραγουδούσαν το «Πουθενά» της Πέγκυ Ζήνα, ένα κομμάτι που έχει πλέον συνδεθεί με το όνομά του, ιδιαίτερα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που τον κράτησε στην Αθήνα.

https://www.instagram.com/reel/DVCfomGjLOd/

