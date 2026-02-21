Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

Το τρόπαιο ψηλά σήκωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κώστα Σλούκα να το δίνει πρώτα σε Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ – Δείτε την απονομή.

Newsbomb

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θριαμβευτικά και εμφατικά κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του. Παίρνοντας τον πρώτο τίτλο του 2026, χρονιά στην οποία ευελπιστεί να συνεχίσει να… σαρώνει, όπως επιτάσσει η ιστορία του.

Την απονομή του Κυπέλλου έκανε ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους των «πράσινων». Μάλιστα φώναξαν και συνθήματα εναντίον του.

Μετά την απονομή των μεταλλίων, το τρόπαιο πήγε στα χέρια του Κώστα Σλούκα και το γήπεδο γέμισε με πράσινα κομφετί για λογαριασμό των θριαμβευτών του «τριφυλλιού».

Δείτε την απονομή:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τον Γιαννακόπουλο που με εμπιστεύτηκε»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Οργή για τις 72 νεκρές τίγρεις σε ζωολογικό πάρκο - Ερευνώνται οι συνθήκες διαβίωσης

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε χαμόγελα το Ρέθυμνο: Μικροί και μεγάλοι μάγεψαν στην παιδική παρέλαση

22:47ΥΓΕΙΑ

Ισραήλ: Νέα μέθοδος βαθιάς εγκεφαλικής διέγερσης δίνει ελπίδα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διαδήλωση υπέρ της Ουκρανίας για τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι Κούρδοι παρέδωσαν το αεροδρόμιο του Καμισλί στις δυνάμεις της Δαμασκού

22:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παξοί: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους αλλοδαπούς για φθορές σε χώρο του δημοτικού γηπέδου

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Κύπελλο Ελλάδας: Επιβεβαίωσε την κυριαρχία του ο Παναθηναϊκός! Έφτασε τα 22 τρόπαια στο θεσμό

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σάμος: «Οπλοστάσιο» παράνομων βεγγαλικών εντοπίστηκαν σε οικία - Χειροπέδες σε μία ημεδαπή

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά σε τυπογραφείο - Μεγάλη κινητοποίηση λόγω τόνων χαρτιού δίπλα σε κατοικία

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 68-79: Τον... χόρεψε στο Ηράκλειο και το σήκωσε!

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο με τους τρεις νεκρούς

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά η λειτουργεία των λαϊκών αγορών την Καθαρά Δευτέρα

21:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Oι δασμοί που παραμένουν σε ισχύ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μετωπική σύγκρουση στον ΒΟΑΚ στο Φόδελε - Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο

21:30LIFESTYLE

Μανώλης Κονταρός: «Αυτοκτόνησα» γιατί ενώ πήγαινα καλά, σταμάτησα τις θεραπείες και έκατσα ξανά στο καροτσάκι

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Βελούχι: Σταματούν λόγω κακοκαιρίας οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη - Θα συνεχίσουν με το πρώτο φως της ημέρας

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε το πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή: Οι θαμώνες βρέθηκαν στο κενό - 9 άτομα στο νοσοκομείο

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Μίλησε» η ιατροδικαστική εξέταση στα ΑμεΑ κορίτσια - Συγκλονίζει η μητέρα τους, αγνοείται ο δράστης

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

21:30LIFESTYLE

Μανώλης Κονταρός: «Αυτοκτόνησα» γιατί ενώ πήγαινα καλά, σταμάτησα τις θεραπείες και έκατσα ξανά στο καροτσάκι

19:41LIFESTYLE

Γεύση από Ύδρα για τον Μπραντ Πιτ: Τα παραδοσιακά εδέσματα που τον ξετρέλαναν

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

19:17ΚΑΙΡΟΣ

«Νέφος cumulonimbus πίσω από το ισχυρό χαλάζι στη νότια Αττική» - Ανάρτηση Καλλιάνου

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 68-79: Τον... χόρεψε στο Ηράκλειο και το σήκωσε!

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Βελούχι: Σταματούν λόγω κακοκαιρίας οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη - Θα συνεχίσουν με το πρώτο φως της ημέρας

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Τι ισχύει για καταστήματα και Βαρβάκειο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος: Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι εν ενεργεία Αρχιεπίσκοπος - Τι είπε για τον διάδοχό του

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Δήμαρχος στο νοσοκομείο με αδιαθεσία - Τον μετέφερε σύμβουλος της αντιπολίτευσης

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί πάνω στα παιδιά μου» - Συγκλονίζει η μητέρα των δύο κοριτσιών

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Βαθιά συγκίνηση στο μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία και τη Θώμη Πλακιά στο Καστράκι

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ