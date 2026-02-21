Κύπελλο Ελλάδας: Επιβεβαίωσε την κυριαρχία του ο Παναθηναϊκός! Έφτασε τα 22 τρόπαια στο θεσμό

Στον μεγάλο τελικό, οι «πράσινοι» επικράτησαν του Ολυμπιακού 79-68, σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και δυνατών μονομαχιών. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν δυνατές συγκινήσεις στους φιλάθλους.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του στα κρίσιμα σημεία, διατηρώντας το προβάδισμα και φτάνοντας δίκαια στη νίκη που του χάρισε ακόμη ένα τρόπαιο.

Πολυνίκης του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός με 22 τίτλους στον θεσμό. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 12, ενώ 3ος είναι ο Άρης με 8.

Η χρυσή βίβλος των νικητών στο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών έχει ως εξής:

1976 Ολυμπιακός

1977 Ολυμπιακός

1978 Ολυμπιακός

1979 Παναθηναϊκός

1980 Ολυμπιακός

1981 ΑΕΚ

1982 Παναθηναϊκός

1983 Παναθηναϊκός

1984 ΠΑΟΚ

1985 Αρης

1986 Παναθηναϊκός

1987 Άρης

1988 Άρης

1989 Άρης

1990 Άρης

1991 Πανιώνιος

1992 Άρης

1993 Παναθηναϊκός

1994 Ολυμπιακός

1995 ΠΑΟΚ

1996 Παναθηναϊκός

1997 Ολυμπιακός

1998 Άρης

1999 ΠΑΟΚ

2000 ΑΕΚ

2001 ΑΕΚ

2002 Ολυμπιακός

2003 Παναθηναϊκός

2004 Άρης

2005 Παναθηναϊκός

2006 Παναθηναϊκός

2007 Παναθηναϊκός

2008 Παναθηναϊκός

2009 Παναθηναϊκός

2010 Ολυμπιακός

2011 Ολυμπιακός

2012 Παναθηναϊκός

2013 Παναθηναϊκός

2014 Παναθηναϊκός

2015 Παναθηναϊκός

2016 Παναθηναϊκός

2017 Παναθηναϊκός

2018 ΑΕΚ

2019 Παναθηναϊκός

2020 ΑΕΚ

2021 Παναθηναϊκός

2022 Ολυμπιακός

2023 Ολυμπιακός

2024 Ολυμπιακός

2025 Παναθηναϊκός

2026 Παναθηναϊκός

Οι τίτλοι ανά ομάδα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 22

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 12

ΑΡΗΣ: 8

ΑΕΚ: 5

ΠΑΟΚ: 3

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1

