Ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ από οπαδό του Ολυμπιακού

Αμέσως μετά το τέλος του ημιχρόνου του τελικού του Κυπέλλου δημιουργήθηκε ένταση στη φυσούνα όπου αποχωρούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Κατά την έξοδο των μελών της αποστολή των πράσινων ένας οπαδός του Ολυμπιακού εξεπέλυσε ρατσιστική επίθεση, κάνοντας ήχους μαιμού, στον Ματίας Λεσόρ ο οποίος ζήτησε την άμεσα επέμβαση της Αστυνομίας και την τιμωρία του “ερυθρόλευκου” ρατσιστή.

Κάτι που επαναλήφθηκε και με την είσοδο του Παναθηναϊκού για το δεύτερο ημίχρονο.