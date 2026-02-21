Τελικός Final 8: «Φωτιά» βάζει η ΕΟΚ - Στο ίδιο πέταλο οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Ο τελικός Κυπέλλου στην Κρήτη κάθε άλλο παρά ιδανικά ξεκίνησε, καθώς περίπου μία ώρα και 20 λεπτά πριν από το τζάμπολ σημειώθηκε ένταση μεταξύ φιλάθλων των δύο «αιωνίων».

Η ΕΟΚ, επαναλαμβάνοντας την περσινή επιλογή της, αποφάσισε να φιλοξενήσει τους υποστηρικτές των δύο ομάδων στην ίδια κερκίδα. Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν ήδη πάρει θέση, όταν κατά την είσοδο των οπαδών του Ολυμπιακού στο ίδιο πέταλο δημιουργήθηκε αναβρασμός και αντεγκλήσεις.

Την ίδια στιγμή, μερίδα οργανωμένων «ερυθρόλευκων» βρισκόταν και στο απέναντι πέταλο, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και τις λεκτικές αντιπαραθέσεις να συνεχίζονται εκατέρωθεν.