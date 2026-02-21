Έξαλλος Λεσόρ: «Μπροστά σε αστυνομικούς, υπεύθυνους Ομοσπονδίας, μου έλεγαν να ηρεμήσω»

Ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση στον αθλητισμό, όμως δυστυχώς κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη. Ο Ματίας Λεσόρ έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης, από φίλους του Ολυμπιακού που είχαν πάρει θέση δίπλα στη φυσούνα των αποδυτηρίων.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε καταγγελία του γεγονότος, ενώ παράλληλα στα social media κυκλοφορεί και βίντεο με αυτές τις χειρονομίες.

Ο Ματίας Λεσόρ πήρε θέση όντας έξαλλος για την ανύπαρκτη αντίδραση της αστυνομίας και των υπεύθυνων της Ομοσπονδίας. Χαρακτηριστικά έγραψε στα social media:

«Μπροστά στους αστυνομικούς και στους υπεύθυνους της Ομοσπονδίας! Το μόνο που έκαναν ήταν να μου λένε να ηρεμήσω ενώ αυτοί οι τύποι συνέχιζαν και παρέμειναν σε όλο το ματς… Και δεν ήταν μόνο ένας τύπος, αλλά 10-15 από αυτούς».