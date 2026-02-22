Tο χάπι της «αυτοπεποίθησης» χρησιμοποιείται ήδη από ηθοποιούς και πολιτικούς:Οι κίνδυνοι που κρύβει
Η αυξανόμενη χρήση του πριν από εξετάσεις ή ομιλίες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς για την αλόγιστη λήψη του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεν είναι αγχολυτικό, δεν είναι «χαπάκι θάρρους» και σίγουρα δεν είναι τόσο αθώο όσο παρουσιάζεται στα social media. Κι όμως, το Sumial έχει αρχίσει να συζητιέται όλο και περισσότερο ως το μυστικό όπλο πριν από εξετάσεις, ομιλίες ή δημόσιες εμφανίσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Novibet: EINAI 5.000+ ΔΩΡΑ και ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!
09:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία
06:02 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 22 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:06 ∙ LIFESTYLE