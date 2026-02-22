Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

Υπήρχε μια εποχή που, για να φοβηθείς, έπρεπε να σε πάρουν τηλέφωνο. Σήμερα αρκεί να σε tagάρουν κρυφά σε story με τη φράση: «Μέχρι το βράδυ…». Όχι γιατί θα συμβεί κάτι στην πραγματική ζωή. Αλλά γιατί θα συμβεί στα social.

Καλωσορίσατε στην εποχή όπου η απειλή δεν είναι το ξύλο, δεν είναι το δικαστήριο, δεν είναι καν η καταγγελία. Είναι story με tag. Κάπως έτσι τουλάχιστον το αντιληφθηκαμε όταν είδαμε τα stories της Μαρίας Χολίδου στο Instagram...

Δεν χρειάζεσαι αποδείξεις. Χρειάζεσαι κοινό. Ένα screenshot, λίγο δραματικό font, ένα «Είμαι ψύχραιμη γενικά…» και ξαφνικά έχεις engagement και έχεις και μια μικρή στρατιά από άγνωστους, που διψούν για αίμα ενώ τρώνε... δημητριακά.

Το παλιό «θα στα πω έξω από το σχολείο» έγινε «θα σε ανεβάσω». Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό: Δημόσια διαπόμπευση.

Αυτό δηλαδή σκεφτήκαμε όταν είδαμε τα story της Μαρίας Χολίδου στα οποία ξεκάθαρα ανέφερε πως κάποιος της οφείλει χρήματα (πιθανότατα για κάποια από όλες αυτές τις αναρτήσεις προϊόντων στις οποίες μας εκθέτει, καθώς άλλη εργασία δεν έχει εξ όσων γνωρίζουμε).

Μάλιστα ανέφερε πως αν δεν της καταβληθούν τα χρήματα έως τις 8 το βράδυ, «θα ανεβάσω βίντεο και θα σε ξεφτιλίσω». Και κάπως έτσι δολοφονούνται χαρακτήρες και υπολήψεις. Επειδή η Μαρια -και η κάθε Μαρία, θα ανεβάζει στα σόσιαλ κάποιον που της χρωστάει χρήματα.

Γιατί αυτός είναι ο τρόπος να τα διεκδικήσεις.

Η μήπως όχι;

Συμβόλαιο δεν υπάρχει; Τα χρήματα μήπως είναι... μαύρα;

Για να μη μακρυγορουμε, καταλήγουμε πώς το Instagram είναι εδώ για να λειτουργεί ως λαϊκό δικαστήριο στα χέρια απαίδευτων και ανήθικων ανθρώπων.

Η δίκη κρατάει 24 ώρες, όσο ένα story. Μετά περνάμε στο επόμενο σκάνδαλο, στο επόμενο πρόσωπο. Γιατί το βαρέλι δεν έχει πάτο (και αυτό είναι το πιο εθιστικό content).

Το δράμα φέρνει views, screenshots, shares, follows. Κάποτε οι άνθρωποι έκαναν PR για να χτίσουν εικόνα. Τώρα κάνουν expose για να χτίσουν reach.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το story ή το post. Είναι ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχει. Όλοι έχουμε σκεφτεί έστω μία φορά: «Να το ανεβάσω;». Αλλά δεν πέφτουμε τόσο χαμηλά. Ακόμα και όταν μας χρωστάνε.

Το λυπηρό, ειδικά για μια wannabe δικηγόρο, είναι πως η πιο common φράση της χρονιάς δεν είναι «σε μηνύω».

Είναι: «Θα σε ξεφτιλίσω με βίντεο στα σόσιαλ».

