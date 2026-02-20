Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

Νέοι άνθρωποι ξεπουλώντας προϊόντα, μοιραία καταλήγουν και οι ίδιοι αντικείμενα προς εκμετάλλευση. Νοιάζονται μόνο πώς θα βρουν περισσότερους χορηγούς και τρέφονται από τη ματαιοδοξία τους. Τέτοια παραδείγματα συναντάμε συχνά πυκνά στο scroll που όλοι κάνουμε στα social.

Κάπως έτσι πέσαμε πάνω και στη Μαρία Χολίδου, η οποία θεώρησε πως με τον ίδιο τρόπο που περιγράφουμε παραπάνω, θα κάνει "καριέρα" (σε πολλά εισαγωγικά).

Το timeline της γράφει περίπου ως εξής:

ένα casting, λίγα catwalks, μερικά stories με motivational quotes τύπου «να είστε ο εαυτός σας» και ξαφνικά το κορίτσι της διπλανής πόρτας μετατρέπεται σε ένα... ολόγραμμα κολλαγόνου.

Το εντυπωσιακό δεν είναι η μεταμόρφωση.

Αυτή εύκολα μπορεί κάποιος να την εντοπίσει εάν ανατρέξει στο βίντεο από τη μέρα που προσπάθησε να μπει στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας. Είναι ότι πλέον δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει μεταμορφωθεί: Η αισθητική ή η έννοια της πραγματικότητας.

Η καθημερινότητα του σύγχρονου success story της Μαρίας:

Ξυπνάω με φυσικό φως που έστησα μόνη μου.

Πίνω καφέ που κρύωσε για να τον τραβήξω σε 4 λήψεις.

Μοιράζομαι την «αλήθεια μου» μέσα από φίλτρο που αλλάζει μέχρι και την προσωπικότητα.

Κάνω Q&A για να απαντήσω στο «πώς τα προλαβαίνεις όλα;» ενώ δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα.

Και μετά έρχεται η μεγάλη λέξη: Αυθεντικότητα. Η αυθεντικότητα που έχει τον ίδιο τόνο φωνής, το ίδιο contour και την ίδια life philosophy την ίδια στιγμή που η... ολότητά της είναι πλαστικοποιημένη. Από την κορυφή, έως τα νύχια.

Το feed είναι μια συνεχής διαφήμιση για μια ζωή που δεν ζει κανείς, ούτε καν η ίδια η Μαρια Χολίδου που την ποστάρει.

Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς το πραγματικό ταλέντο της εποχής:

Οχι να γίνεις κάτι, αλλά να δείχνεις κάτι: Φελλός.

Το δράμα δεν είναι οι αλλαγές.

Το δράμα είναι ότι παρουσιάζονται ως «self-love journey», όταν η ίδια "κόπηκε" από το δημοφιλές παιχνίδι επειδή... Είχε χοντρά γόνατα.

Και έτσι γράφεται η μεγάλη επαγγελματική επιτυχία της Μαρίας Χολίδου: Μια ζωή και μια πραγματικότητα που υπάρχει μόνο όσο κρατάει το story.