Το πιθηκάκι έγινε... sold out: Ξεπούλησε το λούτρινο μετά τα viral βίντεο του μικρού Punch

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο μικρός μακάκος Punch σέρνει το λούτρινο ουρακοτάγκο του, καθώς προσπαθεί να κοινωνικοποιηθεί με την ομάδα του

Εξαντλήθηκε από τα ράφια των καταστημάτων της IKEA σε Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Κορέα το λούτρινο-ουρακοτάγκος, μετά τη viral ιστορία του μικρού μακάκου Punch.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, καταγράφηκε «σημαντική αύξηση» στις πωλήσεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού, το οποίο πλέον έχει εξαντληθεί σε Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Κορέα. Η εταιρεία διαβεβαιώνει τους ανυπόμονους πελάτες της ότι εργάζεται για την άμεση επαναφορά του αποθέματος, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Το viral λούτρινο έγινε «out of stock»

Το λούτρινο έγινε ανάρπαστο αφού εμφανίστηκε σε βίντεο να λειτουργεί ως «παρηγορητικό αντικείμενο» για τον 7 μηνών ιαπωνικό μακάκο Punch, που μεγαλώνει χωρίς τη μητέρα του στον ζωολογικό κήπο Ichikawa City, κοντά στο Τόκιο.

Από viral συγκίνηση σε φαινόμενο πωλήσεων

Η IKEA αξιοποίησε επικοινωνιακά τη συγκυρία, προωθώντας το λούτρινο DJUNGELSKOG ως «το λούτρινο που παρηγορεί τον Punch», με το μήνυμα «Κάποιες φορές, οικογένεια είναι εκείνοι που βρίσκουμε στην πορεία της ζωής μας». Στελέχη της εταιρείας δήλωσαν ότι η εικόνα του μικρού μακάκου να βρίσκει ασφάλεια στην αγκαλιά του παιχνιδιού «συγκίνησε βαθιά» την ομάδα τους.

Ο Punch εγκαταλείφθηκε λίγο μετά τη γέννησή του και ανατράφηκε από το προσωπικό του ζωολογικού κήπου Ichikawa City. Ta βρέφη μακάκων προσκολλώνται διαρκώς στη μητέρα τους για προστασία και συναισθηματική ασφάλεια και γι' αυτό οι φροντιστές του τού έδωσαν ένα λούτρινο ουρακοτάγκο ως υποκατάστατο.

Το μωρό-μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Punch να σέρνει παντού το λούτρινο παιχνίδι του, να επιστρέφει σε αυτό όταν δέχεται επιπλήξεις από άλλα μέλη της ομάδας και να το αγκαλιάζει πριν ξαναπροσπαθήσει να κοινωνικοποιηθεί στο «Monkey Mountain», όπου επιχειρεί να ενταχθεί.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση του ζωολογικού κήπου, ο μικρός μακάκος επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και μαθαίνει σταδιακά να εντάσσεται στην ομάδα, χρησιμοποιώντας το λούτρινο ως «ασφαλή βάση» πριν επιχειρήσει εκ νέου να πλησιάσει τους συνομηλίκους του.

Η ιστορία του προκάλεσε παγκόσμιο κύμα συμπάθειας, με τον ζωολογικό κήπο να καταγράφει αυξημένη επισκεψιμότητα και μεγάλες ουρές επισκεπτών. «Θα θέλαμε να στηρίξετε την προσπάθειά του», σημειώνεται στην ανακοίνωση, «αντί να τον λυπάστε».

