Ιαπωνία: Η ορφανή μαϊμού τρέχει στο λούτρινο «μαμά» της για να σωθεί από επίθεση - Νέο viral βίντεο

Η μικρή μαϊμού που ζει σε ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας συγκινεί ξανά το διαδίκτυο, καθώς νέο βίντεο τη δείχνει να τρέχει πανικόβλητη και να αγκαλιάζει σφιχτά το λούτρινο ουρακοτάγκο της, αναζητώντας παρηγοριά έπειτα από ένταση με μεγαλύτερες μαϊμούδες.

Η μαϊμού Punch-kun, όπως ονομάζεται, φιλοξενείται στον Ichikawa City Zoo στην Ιτσικάβα και έγινε γνωστή όταν επισκέπτες την είδαν να μην αποχωρίζεται ποτέ το λούτρινό της.

Στο νέο βίντεο, το μικρό ζώο φαίνεται να απομακρύνεται έντρομο από τον χώρο όπου βρίσκονταν άλλες μαϊμούδες, οι οποίες φέρονται να της επιτέθηκαν, και να κατευθύνεται αμέσως προς το λούτρινο, το οποίο αγκαλιάζει σφιχτά αναζητώντας ασφάλεια και προστασία.

Η ιστορία πίσω από το λούτρινο

Η Punch-kun εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της λίγο μετά τη γέννησή της τον Ιούλιο του 2025 και μεγάλωσε με τη φροντίδα του προσωπικού του ζωολογικού κήπου.

Καθώς δυσκολευόταν να κοινωνικοποιηθεί με τις υπόλοιπες μαϊμούδες, οι φροντιστές της έδωσαν ένα λούτρινο ουρακοτάγκο για να τη βοηθήσουν να διαχειριστεί το άγχος και τη μοναξιά της. Έκτοτε, το μικρό ζώο δεν το αποχωρίζεται ποτέ.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic ? (@volcaholic1) February 14, 2026

Ειδικοί εξηγούν ότι τα νεογέννητα πρωτεύοντα αναζητούν διαρκή σωματική επαφή με τη μητέρα τους, γεγονός που εξηγεί την έντονη συναισθηματική προσκόλληση της Punch-kun στο λούτρινο.

https://www.instagram.com/reel/DU98eDpjxVl/

Η μικρή μαϊμού γίνεται ξανά viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια στα social media, με χρήστες από όλο τον κόσμο να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για τη στιγμή που τρέχει στο λούτρινο αναζητώντας παρηγοριά.

Πολλοί κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο, ενώ άλλοι σχολιάζουν πως η εικόνα της Punch-kun να αγκαλιάζει σφιχτά το λούτρινό της αναδεικνύει πόσο βαθιά είναι η ανάγκη για ασφάλεια, προστασία και φροντίδα, ακόμη και στον κόσμο των ζώων.

Panchi Kun/ Punch is a baby macaque that's in a Japanese Zoo and has been going viral bc he has a stuffed animal he carries around bc his mom abandoned him, so the stuffed animal is the replacement. He's currently trying to integrate to the larger troop of macaques at the zoo pic.twitter.com/7Wh30E7yyZ — ? lala ? (@lalababayaga) February 17, 2026

Διαβάστε επίσης