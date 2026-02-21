Ιαπωνία: Η ορφανή μαϊμού τρέχει στο λούτρινο «μαμά» της για να σωθεί από επίθεση - Νέο viral βίντεο
Η Punch-kun συγκινεί ξανά, αναζητώντας παρηγοριά στο αγαπημένο της λούτρινο μετά από ένταση με άλλες μαϊμούδες στον ζωολογικό κήπο
Η μικρή μαϊμού που ζει σε ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας συγκινεί ξανά το διαδίκτυο, καθώς νέο βίντεο τη δείχνει να τρέχει πανικόβλητη και να αγκαλιάζει σφιχτά το λούτρινο ουρακοτάγκο της, αναζητώντας παρηγοριά έπειτα από ένταση με μεγαλύτερες μαϊμούδες.
Η μαϊμού Punch-kun, όπως ονομάζεται, φιλοξενείται στον Ichikawa City Zoo στην Ιτσικάβα και έγινε γνωστή όταν επισκέπτες την είδαν να μην αποχωρίζεται ποτέ το λούτρινό της.
Στο νέο βίντεο, το μικρό ζώο φαίνεται να απομακρύνεται έντρομο από τον χώρο όπου βρίσκονταν άλλες μαϊμούδες, οι οποίες φέρονται να της επιτέθηκαν, και να κατευθύνεται αμέσως προς το λούτρινο, το οποίο αγκαλιάζει σφιχτά αναζητώντας ασφάλεια και προστασία.
Η ιστορία πίσω από το λούτρινο
Η Punch-kun εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της λίγο μετά τη γέννησή της τον Ιούλιο του 2025 και μεγάλωσε με τη φροντίδα του προσωπικού του ζωολογικού κήπου.
Καθώς δυσκολευόταν να κοινωνικοποιηθεί με τις υπόλοιπες μαϊμούδες, οι φροντιστές της έδωσαν ένα λούτρινο ουρακοτάγκο για να τη βοηθήσουν να διαχειριστεί το άγχος και τη μοναξιά της. Έκτοτε, το μικρό ζώο δεν το αποχωρίζεται ποτέ.
Ειδικοί εξηγούν ότι τα νεογέννητα πρωτεύοντα αναζητούν διαρκή σωματική επαφή με τη μητέρα τους, γεγονός που εξηγεί την έντονη συναισθηματική προσκόλληση της Punch-kun στο λούτρινο.
Η μικρή μαϊμού γίνεται ξανά viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια στα social media, με χρήστες από όλο τον κόσμο να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για τη στιγμή που τρέχει στο λούτρινο αναζητώντας παρηγοριά.
Πολλοί κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο, ενώ άλλοι σχολιάζουν πως η εικόνα της Punch-kun να αγκαλιάζει σφιχτά το λούτρινό της αναδεικνύει πόσο βαθιά είναι η ανάγκη για ασφάλεια, προστασία και φροντίδα, ακόμη και στον κόσμο των ζώων.