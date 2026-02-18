Ιαπωνία: Συγκινεί το κοινό σε όλο τον κόσμο η ιστορία της ορφανής μαϊμούς με το λούτρινο
Μια μικρή μαϊμού που διαμένει σε έναν ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία, κουβαλάει μαζί της έναν λούτρινο ουρακοτάγκο, αφού η μητέρα της την εγκατέλειψε, «λιώνοντας» τις καρδιές όλων όσων την συναντούν.
Η μαϊμού, γνωστή ως Punch-kun, έγινε viral στα social media, αφού την είδαν να κουβαλάει όπου και αν πηγαίνει έναν λούτρινο ουραγκοτάγκο στον ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo στην Ιτσικάβα της Ιαπωνίας.
Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν η μητέρα της Punch-kun την εγκατέλειψε μετά την γέννηση της. Αφού ανατράφηκε από τους φροντιστές του ζωολογικού κήπου, η Punch-kun δυσκολεύτηκε να συναναστραφεί με τις άλλες μαϊμούδες του ζωολογικού κήπου.
Έτσι, για την βοηθήσουν να εγκλιματιστεί, οι φροντιστές της έδωσαν τον λούτρινο ουραγκοτάγκο για να καταπολεμήσουν το άγχος και τη μοναξιά του — και από τότε είναι αχώριστοι.
Σύμφωνα με ειδικούς, η Punch-kun έχει προσκολληθεί πάνω στο λούτρινο, καθώς πιστεύει ότι είναι η μητέρα της. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν οι μαϊμούδες γεννιούνται αναζητούν συνεχώς επαφή με τις μητέρες τους, οι οποίες κανονικά τις κουβαλούν μαζί τους, όπου και να πάνε.
Η γλυκύτητα της Punch-kun έχει γίνει viral, με πολλούς να πηγαίνουν αυτοπροσώπως στον ζωολογικό κήπο για να την δουν να παίζει με το λούτρινό της.
«Είμαστε έκπληκτοι και ευγνώμονες από τον άνευ προηγουμένου και απροσδόκητο κόσμο που ήρθε στον ζωολογικό κήπο για να δει την Punch-kun» ανέφερε σε δήλωσή του ο ζωολογικός κήπος της Ιτσικάβα, ενώ ζήτησε συγγνώμη για την μεγάλη αναμονή.
Το προσωπικό του ζωολογικού δήλωσε ότι συνεχίζει να εργάζεται για την ασφαλή ένταξη της Punch στην ομάδα των υπόλοιπων μαϊμούδων.