Ιαπωνία: Συγκινεί το κοινό σε όλο τον κόσμο η ιστορία της ορφανής μαϊμούς με το λούτρινο

Μια μικρή μαϊμού που διαμένει σε έναν ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία, κουβαλάει μαζί της έναν λούτρινο ουρακοτάγκο, αφού η μητέρα της την εγκατέλειψε, «λιώνοντας» τις καρδιές όλων όσων την συναντούν.

Η μαϊμού, γνωστή ως Punch-kun, έγινε viral στα social media, αφού την είδαν να κουβαλάει όπου και αν πηγαίνει έναν λούτρινο ουραγκοτάγκο στον ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo στην Ιτσικάβα της Ιαπωνίας.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν η μητέρα της Punch-kun την εγκατέλειψε μετά την γέννηση της. Αφού ανατράφηκε από τους φροντιστές του ζωολογικού κήπου, η Punch-kun δυσκολεύτηκε να συναναστραφεί με τις άλλες μαϊμούδες του ζωολογικού κήπου.

Έτσι, για την βοηθήσουν να εγκλιματιστεί, οι φροντιστές της έδωσαν τον λούτρινο ουραγκοτάγκο για να καταπολεμήσουν το άγχος και τη μοναξιά του — και από τότε είναι αχώριστοι.

Δείτε βίντεο της Punch-kun:

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic ? (@volcaholic1) February 14, 2026

In Japan, a monkey named Punch, abandoned as a baby, believes his plush toy is his mother. He takes it everywhere and defends it fiercely against other monkeys...



pic.twitter.com/n6EjhZjooQ — Tansu Yegen (@TansuYegen) February 14, 2026

Punch is doing his best adjusting to the monkey troop.



pic.twitter.com/sD781hwIj2 — Massimo (@Rainmaker1973) February 15, 2026

Σύμφωνα με ειδικούς, η Punch-kun έχει προσκολληθεί πάνω στο λούτρινο, καθώς πιστεύει ότι είναι η μητέρα της. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν οι μαϊμούδες γεννιούνται αναζητούν συνεχώς επαφή με τις μητέρες τους, οι οποίες κανονικά τις κουβαλούν μαζί τους, όπου και να πάνε.

Η γλυκύτητα της Punch-kun έχει γίνει viral, με πολλούς να πηγαίνουν αυτοπροσώπως στον ζωολογικό κήπο για να την δουν να παίζει με το λούτρινό της.

«Είμαστε έκπληκτοι και ευγνώμονες από τον άνευ προηγουμένου και απροσδόκητο κόσμο που ήρθε στον ζωολογικό κήπο για να δει την Punch-kun» ανέφερε σε δήλωσή του ο ζωολογικός κήπος της Ιτσικάβα, ενώ ζήτησε συγγνώμη για την μεγάλη αναμονή.

Το προσωπικό του ζωολογικού δήλωσε ότι συνεχίζει να εργάζεται για την ασφαλή ένταξη της Punch στην ομάδα των υπόλοιπων μαϊμούδων.

