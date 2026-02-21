Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

Συναγερμός σήμανε στο Τατόι έπειτα από επίθεση λύκου σε ομάδα περιπατητών που κινούνταν στη διαδρομή από το Κρυονέρι προς τα βασιλικά κτήματα. Το περιστατικό έκανε γνωστό ο Δήμος Αχαρνών μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η περιπέτεια της ομάδας έληξε χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός από το άγριο ζώο.

Ο δήμος Αχαρνών συστήνει προσοχή στους εκδρομείς του τριημέρου, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας, όπως το να μην τρέχουν σε περίπτωση συνάντησης με το ζώο αλλά να προσπαθούν να το απωθήσουν με έντονες φωνές και θόρυβο.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφεύγεται η παρουσία στον Δρυμό τις ώρες με περιορισμένο φως, όπως το ξημέρωμα και το σούρουπο, καθώς και η βόλτα με ζώα συντροφιάς που δεν είναι δεμένα με λουρί. Επιπλέον, η αυστηρή αποφυγή ρίψης τροφών ή υπολειμμάτων στους κάδους των περιαστικών περιοχών κρίνεται αναγκαία για να μην προσελκύονται τα άγρια ζώα, ενώ ο Δήμος παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με το Δασαρχείο για την επιτήρηση της κατάστασης.

Η ανάρτηση του δήμου Αχαρνών

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς, όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.

Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

- Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

- Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

- Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

- Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές.

- Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός. Ο Δήμος Αχαρνών παρακολουθεί διαρκώς κάθε συμβάν και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς».

