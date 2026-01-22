Βόλος: Λύκος κατασπάραξε κυνηγόσκυλο - Ο κυνηγός εντόπισε το ματωμένο κουφάρι μέσω GPS

Θύμα επίθεσης αγέλης λύκων έπεσε κυνηγόσκυλο στην περιοχή του Σωρού στον Βόλο.

Το άτυχο τετράποδο κατασπαράχθηκε από την αγέλη των λύκων λίγα χιλιόμετρα μακριά από το αστικό κέντρο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε κυνηγούς που στις εξορμήσεις τους έρχονται ολοένα και πιο συχνά αντιμέτωποι με λύκους.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το πρώτο συμβάν που σημειώνεται στη Μαγνησία, ωστόσο σε άλλες περιοχές έχουν προηγηθεί παρόμοια περιστατικά. Στην Φθιώτιδα, συγκεκριμένα, κυνηγόσκυλα έχουν δεχθεί τουλάχιστον δέκα επιθέσεις ενώ στο Αιγάλεω, αδέσποτο ζώο έπεσε θύμα λύκου.

Το ματωμένο κουφάρι του κυνηγόσκυλου εντόπισε κυνηγός ο οποίος είχε βγει για κυνήγι στην περιοχή. «Τα σκυλιά μας πλέον τα έχουμε με τσιπάκια. Είδε στο σύστημα εντοπισμού ότι το σκυλί είχε ξαφνικά σταματήσει και πήγε στο στίγμα που έδινε το GPS. Το βρήκε θανατωμένο μέσα στα αίματα», ανέφερε για το συμβάν ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου, Γιάννης Μόσδρομος.

Ο κ. Μόσδρομος προ ημερών είχε κάνει μιλήσει για την εμφάνιση λύκων στην περιοχή της Μαγνησίας. Όπως είχε σημειώσει: «Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους λύκους. Όχι μόνο στη Μαγνησία, παντού. Τα περιστατικά επιθέσεων είναι απανωτά. Στον Βόλο ήταν το πρώτο συμβάν επίθεσης σε κυνηγόσκυλο. Προσωπικά είχα βγει το περασμένο Σάββατο στην περιοχή του Αλμυρού για κυνήγι αγριογούρουνου, στο πλαίσιο του οποίου αναζητούμε ίχνη. Βλέπαμε παντού ίχνη από λύκους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τους τελευταίες μήνες πληθαίνουν οι μαρτυρίες κυνηγών, πολιτών αλλά και βοσκών για αγέλες λύκων στην περιοχή. Οι περισσότερες αναφορές αφορούν στην περιοχή της Ν. Αγχιάλου και κυρίως στην περιοχή Σουβάλα και έξω από τον οικισμό. Μαρτυρίες υπάρχουν επίσης για λύκους σε Αργαλαστή, Ζαγορά και Μούρεσι, αλλά και στα ορεινά του Δήμου Αλμυρού, σε Κωφούς και Κοκκωτούς αλλά και στην περιοχή του Ανθότοπου.

Ο κ. Μόσδρομος δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις εμφανίσεις λύκων στην περιοχή. «Οι λύκοι ακολουθούν τα αγριογούρουνα. Αυτά είναι τα φυσικά θηράματά τους. Και όπως είναι γνωστό, στη Μαγνησία υπάρχει υπερπληθυσμός αγριογούρουνων, τα οποία έχουν κατέβει μέχρι τα αστικά κέντρα. Πλέον, τα αγριογούρουνα, δείχνουν να έχουν μειωθεί, αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Κρύβονται μετά την εμφάνιση λύκων, οι οποίοι όταν δεν βρίσκουν φυσικά θηράματα στρέφονται σε κτηνοτροφικά ζώα».

