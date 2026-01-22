Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Πολιτική Προστασία ο Δήμος Τήλου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Τήλου, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 21 Ιανουαρίου.

Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκο Παπαευσταθίου με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων του νησιού.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και διάβρωση εδαφών σε διάφορες περιοχές, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση και την καθημερινότητα των πολιτών.



Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 21 Απριλίου 2026, δίνοντας το χρόνο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων και την αποκατάσταση των ζημιών.

