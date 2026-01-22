Κακοκαιρία: «Άνοιξαν» οι ουρανοί και πάλι στην Αττική - Πού βρέχει τώρα

Νέος γύρος βροχοπτώσεων ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Πέμπτης να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Οι βροχοπτώσεις απλώνονται από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά και από το Ζεφύρι μέχρι και την Αγία Παρασκευή με τα φαινόιμενα κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Δείτε ΕΔΩ πού βρέχει αυτή τη στιγμή

Τα φαινόμενα δεν έχουν την ένταση που είχαν χθες ωστόσο χρειάζεται πολλή προσοχή καθώς οι βροχοπτώσεις σημειώνονται σε περιοχές που ήδη έχουν πληγεί και ευπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκληθούν εκ νέου πλημμυρικά φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα συνεχίζονται ωστόσο η ένταση τους έχει εξασθενήσει σημαντικά.

Ο καιρός την Πέμπτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, ο καιρός θα είνια άστατος και αύριο Παρασκευή με βροχές στα δυτικά και καταιγίδες στα νότια και σε ανατολικά νησιωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση μέχρι 6 μποφόρ με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.

Αναλυτικά, την Παρασκευή 23/1 προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην ανατολική νησιωτική χώρα, βροχές στην Κρήτη και στα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, τη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 7 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 0 έως 8, στην Ήπειρο από 4 έως 14 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά από 6 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 8 έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-17 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης