Καιρός - Μαρουσάκης: «Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες και στην Αττική»

Με νέα ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μανουσάκης προειδοποιεί για νέα κύματα βροχών και καταιγίδων τις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.



Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή».

Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Νωρίτερα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης με ανάρτησή του είχε αναφέρει πως έρχεται προσωρινό διάλλειμα από την κακοκαιρία, ενώ ενημέρωσε για το πότε πρέπει να αναμένουμε το νέο κύμα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αν και δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του χαοτικού, όπως το χαρακτήρισε, αυτού φαινομένου, για το αν θα επαναληφθούν σκηνές από τη χθεσινή επέλαση στα ηπειρωτικά, ωστόσο χρειάζεται προσοχή.

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα δυτικά κεντρικά και βόρεια, καθώς ένα δευτερεύων βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει παράλληλα από δυτικά προς ανατολικά.

Όσον αφορά στις θερμοκρασίες, το πολικό ψύχος αν και υποχώρησε, με τον καιρό να «μαλακώνει«, στη βόρεια Ελλάδα το κρύο επιμένει.

Όπως εξήγησε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική ήταν συνέπεια των μεγάλων πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει τα δάση του ορεινού όγκους της Αττικής, με αποτέλεσμα οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν να μην μπορούν να ανακοπούν ή να απορροφηθούν.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη .

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm

