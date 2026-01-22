Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και τον θάνατο μίας γυναίκας που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Ο Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης στο Mega έκανε λόγο για νέο γύρο βροχοπτώσεων τις επόμενες ώρες στην Αττική.

Όπως ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία γύρω στις 19:00 θα ξεκινήσει να βρέχει εκ νέου στην Αττική. Τα φαινόμενα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένου και την περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πέσει και πάλι αρκετό νερό, όχι όμως με την ίδια ποσότητα και ραγδαιότητα των χθεσινών βροχοπτώσεων. Ο κ. Καλλιάνος τόνισε στη συνέχεια ότι χρειάζεται προσοχή καθώς πρόκειται για πληγείσες περιοχές και ότι μπορούν να σημειωθούν και πάλι πλημμυρικά φαινόμενα.

Μάλιστα ο κ. Καλλιάνος στη συνέχεια σχολιάζοντας τις χθεσινές βροχοπτώσεις ανέφερε:

«Εγώ χθες το βράδυ, δούλευα στο Mega, να βγω στο κεντρικό δελτίο. Ξεκίνησα να φύγω από το σπίτι μου και πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου. Το νερό ήταν μέχρι το γόνατο. Μπήκα από την πόρτα του συνοδηγού για να σωθώ, να μην με πάρει το νερό και οι πέτρες. Τελικά βγήκα με skype. Ήταν εξωφρενικό αυτό που συνέβη χθες το βράδυ και φοβάμαι σήμερα με τις βροχές που έρχονται μην έχουμε παρόμοια τοπικού χαρακτήρα προβλήματα. Ας βγω ψεύτης, αλλά έρχονται πάλι βροχοπτώσεις στην Αττική. Ευτυχώς όχι με την ραγδαιότητα τη χθεσινή».

Δείτε το βίντεο:

