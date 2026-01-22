Κακοκαιρία – Γλυφάδα: «Μία ζωή χάθηκε άδικα – Κατέβηκε όλο το βουνό και δεν είναι υπερβολή»

Μερικά μέτρα μακριά από το σπίτι της βρισκόταν η γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα, την ώρα που οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε «ποτάμια» λόγω της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η 56χρονη Χριστίνα Φωστέρη, εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού, είχε μόλις σχολάσει από τη δουλειά της και προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι της, όταν τα ορμητικά νερά από τον χείμαρρο την παρέσυραν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από όχημα και να αφήσει την τελευταία της πνοή, παρά τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της άτυχης κοπέλας, ενώ, έκανε λόγο για βροχόπτωση που «δεν έχει προηγούμενο ούτε σε ποσότητα, ούτε σε ένταση».

«Αυτό που ακούτε “κατέβηκε όλο το βουνό” έχει μεταφορική έννοια, αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολή. Ο Δήμος μας, σε συνεννόηση με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αύριο το μεσημέρι, θα έχουμε σύσκεψη με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο για όλα τα διαδικαστικά.

Είναι μία σημαντική απόφαση που μας επιτρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και να ξεπεράσουμε βαριά γραφειοκρατία και διοικητικές αγκυλώσεις.

Τα πάντα θα φροντίσουμε να τρέξουν γρήγορα και αποτελεσματικά, ενώ ξεκινά παράλληλα η διαδικασία για τις αποζημιώσεις, σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία.

Αναλαμβάνουμε επίσης να φέρουμε σε επαφή τους αιτούντες αποζημίωσης με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας (για τις κατοικίες) και με την περιφέρεια Αττικής (για τις επιχειρήσεις). Οι αυτοψίες μάλιστα αρχίζουν από αύριο», σημείωσε ακόμη.

«Ήταν πρωτόγνωρο αυτό που ζήσαμε»

«Δεν έχουμε κοιμηθεί. Πράγματι, είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζήσαμε εχθές και συνεχίζει να εξελίσσεται στην πόλη μας», τόνισε το πρωί ο κ. Παπανικολάου, σε συνέντευξη στο ΕΡΤnews Radio 105.8.

«Αυτό που έγινε, που κατέβηκε πραγματικά όλο το βουνό σε έναν δρόμο και από το βράδυ γεμίζουμε ασταμάτητα τα φορτηγά και δεν τελειώνουν τα φερτά υλικά που έχουν κατέβει από το βουνό, ειλικρινά, είναι κάτι πρωτόγνωρο εμάς. Καταφέραμε, ανοίξαμε όλα τα σημεία που δεν ήταν εφικτή καν η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και βεβαίως σήμερα συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρις ότου αποκαταστήσουμε και την τελευταία βλάβη στην πόλη μας», περιέγραψε.

«Αυτό που συνέβη το δίωρο περίπου της έντασης των καιρικών φαινομένων, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν το λέω αυτό για να έχω κάποια δικαιολογία για ό,τι συμβαίνει. Το λέω γιατί πραγματικά όλα τα χρόνια, από μικρό παιδί εγώ ζω στη Γλυφάδα και με όποιον και να το κουβεντιάσετε, νομίζω θα σας πει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή, επισήμανε πως «η οδός Μετσόβου, η οδός Ανθέων έχουν κανονικά αγωγούς αντιπλημμυρικούς, φρεάτια, πλακοσκεπή αγωγό μάλιστα, μεγάλο αγωγό για να διαχειριζόμαστε τα όμβρια ύδατα. Πριν από πολλά χρόνια είχε ξανασυμβεί, πριν από 15 χρόνια είχε ξανασυμβεί κάποιο αντίστοιχο σε μικρότερη έκταση περιστατικό στην περιοχή κι εδώ με ρεπορτάζ μπορείτε να δείτε, να σας πουν και οι κάτοικοι ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις και είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι θωρακισμένος θεωρητικά πάντα σε σχέση με τις τεχνικές παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει».

«Προφανώς, όλα όσα έχουν γίνει, δεν θωρακίζουν επαρκώς και τη δική μας πόλη και άλλες πόλεις ενδεχομένως. Πρέπει όλοι να αξιολογήσουμε αυτά τα δεδομένα και άμεσα να προχωρήσουμε και σε περισσότερες παρεμβάσεις.

Ήδη έχουμε δρομολογήσει εδώ και νέα αντιπλημμυρικά έργα. Τα προηγούμενα χρόνια, μπορώ να σας κάνω αναλυτική καταγραφή για τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουμε κάνει ειδικά στην Άνω Γλυφάδα, δεν είναι της παρούσης όμως.

Το βέβαιο είναι ότι, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ένταση φαινομένων πλέον που δεν υπήρχε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τι περαιτέρω πρέπει να γίνει με τους ειδικούς και με όλους εκείνους που μπορούν με συγκεκριμένη τεχνική προσέγγιση να μας υποδείξουν τα καταλληλότερα μέτρα», συμπλήρωσε.

Για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Δήμος, ανέφερε ότι «μπορέσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση παντού. Δηλαδή τα οχήματα κινούνται, ειδικά αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κομμάτια της Άνω Γλυφάδας, στη Μετσόβου, στην Ανθέων, στην Τερψιθέα, σε συγκεκριμένα σημεία, τα χώματα είχαν αποκλείσει συγκεκριμένες γειτονιές. Αυτά όλα έχουν αποκατασταθεί πλέον.

Πράγματι, η εικόνα της πόλης είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο, ειδικά στις γειτονιές αυτές και με πάρα πολύ έντονο τρόπο, με τους ανθρώπους, με τους εργάτες του Δήμου μας, με τα μηχανήματα του Δήμου μας, παρεμβαίνουμε γωνιά γωνιά για να αποκαταστήσουμε τα πάντα».

