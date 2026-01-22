Κακοκαιρία - Γλυφάδα: Βγήκαν και hummer του στρατού μετά τα μεσάνυχτα για τις πλημμύρες

Αυτοκίνητα τύπου Hummer του Ελληνικού στρατού βγήκαν μετά τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα για την αποκατάσταση των ζημιών

Το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε το στίγμα του ανεξίτηλο σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αττικής, με αποτέλεσμα τόσο το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου - δηλαδή λίγες ώρες μετά την κορύφωση των φαινομένων - όσο και το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας να είναι αποκαρδιωτικές.

Στο αποκορύφωμα της κακοκαιρίας βρέθηκε η Γλυφάδα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μιας 56χρονης που παρασύρθηκε από τα χειμαρρώδη ρεύματα και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα. Οι δρόμοι της περιοχής έμοιαζαν περισσότερο με οικοδομή, αφού είχαν γεμίσει με φερτά υλικά, παρά με πόλη της Αθηναϊκής ριβιέρας.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε αλλά και του μεγέθους της καταστροφής, είναι το γεγονός πως κατά την διάρκεια της νύχτας, μετά τα μεσάνυχτα, βγήκαν στους δρόμους και αυτοκίνητα τύπου Hummer του στρατού προκειμένου να συνδράμουν στην αποκατάσταση των ζημιών.

