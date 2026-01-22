Γλυφάδα: «Έχτισαν σε επικίνδυνες κλίσεις, αποψιλώθηκε το βουνό» λέει ο καθηγητής Μπελαβίλας

Οι περιοχές που κινδυνεύουν στην επόμενη κακοκαιρία - «Εκδικήθηκε το βουνό», λέει ο Νίκος Μπελαβίλας

Ζωή Μακρυγιάννη

Γλυφάδα: «Έχτισαν σε επικίνδυνες κλίσεις, αποψιλώθηκε το βουνό» λέει ο καθηγητής Μπελαβίλας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ημέρα μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη την Αττική, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, η Γλυφάδα μετρά τις πληγές της. Τραγικός απολογισμός ο θάνατος μιας 56χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε το βράδυ από τον χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, την ώρα που το πρωί της επομένης η περιοχή μοιάζει με απέραντη μάντρα φερτών υλικών.

Για τις αιτίες αυτών των επιπτώσεων, μίλησε στο Newsbomb.gr, ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Νίκος Μπελαβίλας, τονίζοντας ότι «μάλλον το βουνό εκδικήθηκε».

«Στη Γλυφάδα έχτισαν σε επικίνδυνες κλίσεις, αποψιλώθηκε το βουνό, ενώ συχνά υπήρξε και πολιτική πίεση για να χτιστεί η περιοχή», εξήγησε ο καθηγητής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που εκκρεμεί από τη Μεταπολίτευση.

Η διαφορά του νοτίου τμήματος του Υμηττού είναι ότι «έφυγαν από το ομαλό, προπολεμικό έδαφος» και άρχισαν να χτίζουν προς το βουνό, ενώ αντίθετα στην βόρεια - βορειοανατολική πλευρά, δεν υπάρχουν αυθαίρετα. «Στου Παπάγου και στην Αγία Παρασκευή, όπως και στην Καισαριανή, δεν υπάρχουν αυθαίρετα», σημειώνει ο κ. Μπελαβίλας, προσθέτοντας ότι «κατ'αναλογία των δύο περιοχών, αυτό που έχει γίνει στη Γλυφάδα, είναι σαν να χτιστεί η Καισαριανή πάνω από την Ιερά Μονή προς το βουνό».

Σε αυτή την άναρχη και αυθαίρετη δόμηση και στην καταπάτηση του βουνού αποδίδει ο καθηγητής τα όσα έγιναν χθες, με βράχια και χειμάρρους να κατεβαίνουν με ορμή από το βουνό, το οποίο αποψιλωμένο, δεν μπορεί να τα εμποδίσει.

Επιρρίπτει, δε, ευθύνες και στην ανά τα χρόνια Τοπική Αυτοδιοίκηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν δεν είχε σταματήσει το χτίσιμο το 1985 με τον νόμο Τρίτση, θα είχαν φτάσει να χτίσουν μέχρι την κορυφή».

Κινδυνεύουν κι άλλες περιοχές

Ο Νίκος Μπελαβίλας, προειδοποίησε επιπλέον, ότι υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Αττική που ενδέχεται να κινδυνεύσουν από παρόμοια φαινόμενα, εξαιτίας της αυθαίρετης δόμησης και της καταπάτησης βουνών. Τέτοιες περιοχές είναι η Άνω Σαρωνίδα, η Πεντέλη, το Άνω Πέραμα, τα κομμάτια της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης κοντά στον Υμηττό, ο Άνω Κορυδαλλός και η περιοχή της Πετρούπολης κοντά στο Ποικίλο Όρος.

Για τον Νίκο Μπελαβίλα, ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα από το κράτος για την ουσιαστική πρόληψη τέτοιων φαινομένων. «Η μόνη πρόβλεψη της κυβέρνησης είναι να μη φορτωθεί πολιτικά μία εκατόμβη, όπως ήταν το Μάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «δεν νοιάζεται, ουσιαστικά για την πρόληψη».

«Κάνουμε τις Κασσάνδρες»

«Αρχίζουν και ειδοποιούν από νωρίς», είπε αναφερόμενος στα μηνύματα του 112, «ρίχνοντας μετά το μπαλάκι στην 'ατομική ευθύνη', για να πουν 'εμείς προειδοποιήσαμε'», σημείωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Ο ίδιος τόνισε για ακόμα μια φορά ότι «πρέπει να ανοίξουν τα ρέματα», όπως αυτό της Ραφήνας, «το οποίο έσπασε πάλι χθες». «Η Περιφέρεια ζήτησε πριν μερικά χρόνια 150 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία δεν δόθηκαν», υπενθύμισε σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Και κατέληξε λέγοντας ότι «οι επιστήμονες κάνουμε τις Κασσάνδρες, μιλάμε ξανά και ξανά για τη λήψη μέτρων και την ουσιαστική πρόληψη, επιβεβαιώνονται τα χειρότερα σενάριά μας, κι όμως κανείς δεν μας ακούει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Νίκου Λαγού με τίτλο RAW

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής στις Σπέτσες: Η θάλασσα βγήκε στην πλατεία - Εικόνες και βίντεο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά προβάτων: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και οι λόγοι που απορρίφθηκε ο εμβολιασμός

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη ο 53χρονος Λιμενικός τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα κύματα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Offspring: Από τα Underground Clubs στα Μεγαλύτερα Φεστιβάλ του Κόσμου

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Η συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία σημαίνει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καλούνται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ευλογιά: Η ΕΕ δικαιώνει πλήρως όσα λέμε, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Gen Z: Η γενιά της επικοινωνίας δυσκολεύεται να μιλήσει κατά πρόσωπο - Οι κίνδυνοι για μνήμη, μάθηση και συναισθηματική ισορροπία

12:23ΕΛΛΑΔΑ

30χρονος νόμιζε ότι πήγαινε σε ραντεβού με 13χρονη αλλά συνάντησε 2 άτομα που τον ξυλοκόπησαν και μετά συνελήφθησαν

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκαψαν την τουρκική σημαία στα σύνορα με τη Συρία: Προκλητικές συγκρίσεις με Ίμια και δολοφονία Σολωμού

12:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Μονομερές δικαίωμα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων - Δεν γίνεται αποδεκτή η απειλή του casus belli από την Τουρκία

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

12:03ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: «Αποκαλυπτήρια» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός -Είναι το αντίπαλο δέος του ΟΗΕ;

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε παραθεριστικό θέρετρο για εργαζόμενους - Εικόνες από τις εγκαταστάσεις

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για Γλυφάδα: Τι απαντά για το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε - Ποιος ο ρόλος του στις πλημμύρες

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη ο 53χρονος Λιμενικός τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα κύματα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Μαρουσάκης: «Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες και στην Αττική»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

12:23ΕΛΛΑΔΑ

30χρονος νόμιζε ότι πήγαινε σε ραντεβού με 13χρονη αλλά συνάντησε 2 άτομα που τον ξυλοκόπησαν και μετά συνελήφθησαν

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

12:03ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: «Αποκαλυπτήρια» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός -Είναι το αντίπαλο δέος του ΟΗΕ;

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά προβάτων: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και οι λόγοι που απορρίφθηκε ο εμβολιασμός

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκαψαν την τουρκική σημαία στα σύνορα με τη Συρία: Προκλητικές συγκρίσεις με Ίμια και δολοφονία Σολωμού

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για Γλυφάδα: Τι απαντά για το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε - Ποιος ο ρόλος του στις πλημμύρες

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ευλογιά: Η ΕΕ δικαιώνει πλήρως όσα λέμε, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

10:02LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Φιλ Κόλινς: «Χρειάζομαι νοσηλευτή 24 ώρες το 24ωρο - Υπάρχει ακόμη ζωή στον παλιό σκύλο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ