Γλυφάδα: «Έχτισαν σε επικίνδυνες κλίσεις, αποψιλώθηκε το βουνό» λέει ο καθηγητής Μπελαβίλας

Μία ημέρα μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη την Αττική, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, η Γλυφάδα μετρά τις πληγές της. Τραγικός απολογισμός ο θάνατος μιας 56χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε το βράδυ από τον χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, την ώρα που το πρωί της επομένης η περιοχή μοιάζει με απέραντη μάντρα φερτών υλικών.

Για τις αιτίες αυτών των επιπτώσεων, μίλησε στο Newsbomb.gr, ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Νίκος Μπελαβίλας, τονίζοντας ότι «μάλλον το βουνό εκδικήθηκε».

«Στη Γλυφάδα έχτισαν σε επικίνδυνες κλίσεις, αποψιλώθηκε το βουνό, ενώ συχνά υπήρξε και πολιτική πίεση για να χτιστεί η περιοχή», εξήγησε ο καθηγητής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που εκκρεμεί από τη Μεταπολίτευση.

Η διαφορά του νοτίου τμήματος του Υμηττού είναι ότι «έφυγαν από το ομαλό, προπολεμικό έδαφος» και άρχισαν να χτίζουν προς το βουνό, ενώ αντίθετα στην βόρεια - βορειοανατολική πλευρά, δεν υπάρχουν αυθαίρετα. «Στου Παπάγου και στην Αγία Παρασκευή, όπως και στην Καισαριανή, δεν υπάρχουν αυθαίρετα», σημειώνει ο κ. Μπελαβίλας, προσθέτοντας ότι «κατ'αναλογία των δύο περιοχών, αυτό που έχει γίνει στη Γλυφάδα, είναι σαν να χτιστεί η Καισαριανή πάνω από την Ιερά Μονή προς το βουνό».

Σε αυτή την άναρχη και αυθαίρετη δόμηση και στην καταπάτηση του βουνού αποδίδει ο καθηγητής τα όσα έγιναν χθες, με βράχια και χειμάρρους να κατεβαίνουν με ορμή από το βουνό, το οποίο αποψιλωμένο, δεν μπορεί να τα εμποδίσει.

Επιρρίπτει, δε, ευθύνες και στην ανά τα χρόνια Τοπική Αυτοδιοίκηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν δεν είχε σταματήσει το χτίσιμο το 1985 με τον νόμο Τρίτση, θα είχαν φτάσει να χτίσουν μέχρι την κορυφή».

Κινδυνεύουν κι άλλες περιοχές

Ο Νίκος Μπελαβίλας, προειδοποίησε επιπλέον, ότι υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Αττική που ενδέχεται να κινδυνεύσουν από παρόμοια φαινόμενα, εξαιτίας της αυθαίρετης δόμησης και της καταπάτησης βουνών. Τέτοιες περιοχές είναι η Άνω Σαρωνίδα, η Πεντέλη, το Άνω Πέραμα, τα κομμάτια της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης κοντά στον Υμηττό, ο Άνω Κορυδαλλός και η περιοχή της Πετρούπολης κοντά στο Ποικίλο Όρος.

Για τον Νίκο Μπελαβίλα, ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα από το κράτος για την ουσιαστική πρόληψη τέτοιων φαινομένων. «Η μόνη πρόβλεψη της κυβέρνησης είναι να μη φορτωθεί πολιτικά μία εκατόμβη, όπως ήταν το Μάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «δεν νοιάζεται, ουσιαστικά για την πρόληψη».

«Κάνουμε τις Κασσάνδρες»

«Αρχίζουν και ειδοποιούν από νωρίς», είπε αναφερόμενος στα μηνύματα του 112, «ρίχνοντας μετά το μπαλάκι στην 'ατομική ευθύνη', για να πουν 'εμείς προειδοποιήσαμε'», σημείωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Ο ίδιος τόνισε για ακόμα μια φορά ότι «πρέπει να ανοίξουν τα ρέματα», όπως αυτό της Ραφήνας, «το οποίο έσπασε πάλι χθες». «Η Περιφέρεια ζήτησε πριν μερικά χρόνια 150 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία δεν δόθηκαν», υπενθύμισε σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Και κατέληξε λέγοντας ότι «οι επιστήμονες κάνουμε τις Κασσάνδρες, μιλάμε ξανά και ξανά για τη λήψη μέτρων και την ουσιαστική πρόληψη, επιβεβαιώνονται τα χειρότερα σενάριά μας, κι όμως κανείς δεν μας ακούει».

Διαβάστε επίσης