Κακοκαιρία: Δραματική διάσωσης γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Άνω Γλυφάδα, όπου η κακοκαιρία δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες, με τους χειμάρρους που σχηματίστηκαν στους δρόμους να αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τους πολίτες.

Σύμφωνα με βίντεο που απέστειλε πολίτης στο Forecast Weather Greece, δύο άνδρες αντιλήφθηκαν μία γυναίκα να πλησιάζει σημείο όπου είχε σχηματιστεί ορμητικός χείμαρρος. Διαπιστώνοντας ότι βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, έπεσαν στα ορμητικά νερά και, παρά τα ισχυρά ρεύματα, κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να την τραβήξουν από τα χέρια, απομακρύνοντάς τη πριν παρασυρθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο όπου νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα.