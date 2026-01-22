Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

Μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Newsbomb

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

Γυναίκα πεζή έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν λόγω της κακοκαιρίας παρασύρθηκε από τα νερά

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στην Άνω Γλυφάδα. Μια γυναίκα 56 ετών βρήκε φρικτό θάνατο, όταν εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, η γυναίκα που ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα (Τερψιθέα) και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Χείμαρροι στην Γλυφάδα

Να σημειωθεί πως η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε από το απόγευμα της Τετάρτης την Αττική, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι δρόμοι της Γλυφάδας μετατράπηκαν σε χείμαρρους, οι οποίοι παρέσυραν οχήματα.

Παράλληλα, τόνοι λάσπης και φερτών υλικών, κατέληξαν στη θάλασσα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Ιανουαρίου

06:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωσης γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έτοιμοι να «σφραγίσουν» την ευρωπαϊκή τους συνέχεια

06:32LIFESTYLE

Φορτσάρουν στα κανάλια - Κλείδωσαν οι πρεμιέρες των νέων σειρών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα επίθεσης εντός φυλακής ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα το κρίσιμο συνέδριο της ΝΕΑΡ: Τα στρατόπεδα, οι κόντρες και τα σενάρια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρέας, γάλα, φρούτα: Πόσο ακριβότερα πωλούνται στην Ελλάδα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ ανακοινώνει το «πλαίσιο» συμφωνίας με το ΝΑΤΟ και αναστέλλει τους δασμούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία με τον 52χρονο λιμενικό - «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα»

06:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη (22/1) – Δείτε την αναλυτική λίστα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Μετράει πληγές η Αττική – Η εξέλιξη του φαινομένου

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες λέει πως διεξάγει διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ

04:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

03:58ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Δυσπιστία στη Γροιλανδία για τους ισχυρισμούς Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Μετράει πληγές η Αττική – Η εξέλιξη του φαινομένου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

06:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη (22/1) – Δείτε την αναλυτική λίστα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία με τον 52χρονο λιμενικό - «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» τις επόμενες ημέρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

03:58ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ ανακοινώνει το «πλαίσιο» συμφωνίας με το ΝΑΤΟ και αναστέλλει τους δασμούς

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωσης γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα επίθεσης εντός φυλακής ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έτοιμοι να «σφραγίσουν» την ευρωπαϊκή τους συνέχεια

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα - Βράχια στους δρόμους και ορμητικοί χείμαρροι (Βίντεο)

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά η ΝΔ με 16,5 μονάδες - Οι τάσεις για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρή 56χρονη πεζή - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ