Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

Γυναίκα πεζή έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν λόγω της κακοκαιρίας παρασύρθηκε από τα νερά

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στην Άνω Γλυφάδα. Μια γυναίκα 56 ετών βρήκε φρικτό θάνατο, όταν εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, η γυναίκα που ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα (Τερψιθέα) και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Χείμαρροι στην Γλυφάδα

Να σημειωθεί πως η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε από το απόγευμα της Τετάρτης την Αττική, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι δρόμοι της Γλυφάδας μετατράπηκαν σε χείμαρρους, οι οποίοι παρέσυραν οχήματα.

Παράλληλα, τόνοι λάσπης και φερτών υλικών, κατέληξαν στη θάλασσα.