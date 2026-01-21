Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα - Βράχια στους δρόμους και ορμητικοί χείμαρροι (Βίντεο)

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται το βράδυ της Τετάρτης (21/01) στη Γλυφάδα, καθώς η περιοχή «σφυροκοπήθηκε» από βροχόπτωση μηνών μέσα σε λίγες ώρες, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, και παρασύροντας αυτοκίνητα και φερτά υλικά.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν μία αδιανόητη κατάσταση, καθώς οι δρόμοι γέμισαν με βράχια και μετατράπηκαν σε «παγίδες» για πεζούς.

Μάλιστα, εξαιτίας των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών, πεζή γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

