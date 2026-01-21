Κακοκαιρία στην Αττική: 160 κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων

Σε πλήρη κινητοποίηση παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει το λεκανοπέδιο έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές. Μέχρι στιγμής, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί συνολικά 160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια, κατοικίες και καταστήματα, ενώ άλλες 26 αφορούν κοπές και απομακρύνσεις πεσμένων δέντρων που εγκυμονούσαν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να συνδράμουν και σε περιστατικά εγκλωβισμένων οδηγών, καθώς οχήματα ακινητοποιήθηκαν λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Τέτοια περιστατικά καταγράφηκαν σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ άλλων στον Πειραιά, στη λεωφόρο Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ, στη λεωφόρο Ποσειδώνος και τη λεωφόρο Καραμανλή, καθώς και στους οδικούς άξονες Αμαρουσίου - Χαλανδρίου και Σπύρου Λούη.

Διαβάστε επίσης