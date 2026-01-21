Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Πού έβρεξε περισσότερο

Μέχρι τις 20:00 ο μετεωρολογικός σταθμός στου Παπάγου είχε καταγράψει 146 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (21/01)

Ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.

Πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα βροχής για την Αττική, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην Αθήνα η συνολική ετήσια βροχόπτωση υπολογίζεται σε περίπου 430 χιλιοστά.

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς μέχρι και τις 20:00 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης (21/01).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής.

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς στην περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 19:30 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης (21/01).

