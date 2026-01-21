Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

Καταστροφές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έκανε «απόβαση» στην Αττική λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), με αυτοκίνητα να παρασέρνονται από τα ορμητικά νερά στους δρόμους της Γλυφάδας, οι οποίοι μετατράπηκαν σε χείμαρροι.

Βίντεο που κυκλοφορόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωσαν το μέγεθος της καταστροφής, με τους δρόμους να είναι απροσπέλαστοι και να έχουν γεμίσει με νερά και φερτά υλικά από μεγαλύτερα υψόμετρα.

Στην περιοχή έχει πέσει βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή έχουν πέσει σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα έως τις 19:30.

