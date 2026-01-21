Κακοκαιρία: Με big bag στον Άγιο Δημήτριο ως ανάχωμα στα νερά - Βίντεο

Σακούλες με υλικά χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός «φράγματος» που εκτρέπει τα νερά προς το ρέμα της Πικροδάφνης.

Με την κακοκαιρία να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική, με σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων να καταγράφονται σε πολλές περιοχές, στον δήμο Αγίου Δημητρίου οι τοπικές αρχές χρησιμοποιούν σακούλες big bags ως ανάχωμα για να απομακρύνουν τα ορμητικά νερά από τις κατοικίες και προς το ρέμα της Πικροδάφνης.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης από την οδό Λιδωρικίου αποτυπώνεται η σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Ο δήμαρχος σημείωσε πως το φράγμα έχει λειτουργήσει καλά, καθώς το νερό εκτρέπεται προς το ρέμα.

Εκκένωση σπιτιών κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης

Νωρίτερα σήμερα, τρία σπίτια επί της οδού Τεπελενίου και Βαλτετσίου εκκενώθηκαν με παρέμβαση της αστυνομίας, κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης, με φόντο τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Παρόμοια είναι η κατάσταση που επικρατεί λίγο πιο δίπλα στην οδό Βαλτετσίου

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία με βάρκες για την καθίζηση υδάτων, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμοί.

