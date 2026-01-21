Προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας
Προβλήματα έχει προκαλέσει και στα μέσα σταθερή τροχιάς η κακοκαιρία που σφυροκοπά τις τελευταίες ώρες την Αττική
Μετ’ εμποδίων διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή του ΗΣΑΠ και το Τραμ εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Αττική.
Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.
Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.
