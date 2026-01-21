Βυθίστηκαν αυτοκίνητα στη Σπύρου Λούη: Φρεάτια ξεχείλισαν από την έντονη βροχόπτωση - Βίντεο

Η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (21/01) δεν άργησε να δημιουργήσει προβλήματα στην Αθήνα, με αυτοκίνητα να βυθίζονται στα νερά και φρεάτια να ξεχειλίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη γέφυρα της Σπύρου Λούη, από την πλευρά της Ριζαρείου, βρίσκονται βυθισμένα δύο αυτοκίνητα, με την κυκλοφορία στο σημείο να έχει διακοπεί.

Βυθισμένα αυτοκίνητα στη Σπύρου Λούη. Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας

Στο σημείο η κίνηση είναι στο «κόκκινο», όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Σε άλλα σημεία της Αθήνας τα φρέατια μετατράπηκαν σε «σιντριβάνια», καθώς δεν μπορούσαν να μεταφέρουν περισσότερο νερό και υπερχείλισαν.

Υψηλή ραγδαιότητα βροχόπτωσης

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης, δηλαδή το ύψος της βροχής ανά ώρα, που καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς ξεπερνά τα 100 χιλιοστά άνα ώρα.

Στον Άλιμο μάλιστα καταγράφηκε ραγδαιότητα 278 χιλιοστών.

Η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης στην Αττική, στις 18:00. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές. Οι δρόμοι στο Κουκάκι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά από την αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων.

Στο Παγκράτι η σφοδρή βροχόπτωση δημιούργησε «καταρράκτες» σε σκάλες της περιοχής.

Τσατραφύλλιας: Παράταση στις βροχοπτώσεις

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε ότι οι βροχοπτώσεις στην Αττική θα «πάρουν μία μικρή παράταση», σημειώνοντας ότι θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά τις 21:00 το βράδυ.

