Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), με μεγάλα ύψη βροχής, κεραυνούς και πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται στην Αθήνα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε ότι οι βροχοπτώσεις στην Αττική θα «πάρουν μία μικρή παράταση», σημειώνοντας ότι θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά τις 21:00 το βράδυ.

