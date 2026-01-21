Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Οι έντονες βροχοπτώσεις που «σφυροκοπούν» το λεκανοπέδιο από λίγο πριν τις 18:00 θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά τις 21:00
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), με μεγάλα ύψη βροχής, κεραυνούς και πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται στην Αθήνα.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε ότι οι βροχοπτώσεις στην Αττική θα «πάρουν μία μικρή παράταση», σημειώνοντας ότι θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά τις 21:00 το βράδυ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:24 ∙ LIFESTYLE